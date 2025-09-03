Рус
Уламки дрона впали між багатоповерхівками: що відомо про атаку РФ на Київщину

Анна Ярославська
3 вересня 2025, 07:02
Унаслідок удару пошкоджено один автомобіль і вибито шибки в будинках.
Дрони атакували Київщину, працювали сили ППО / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

  • Під удар дронів потрапила Київщина
  • У Вишгороді впали уламки БПЛА
  • Обійшлося без постраждалих

У ніч на 3 вересня країна-агресор Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Київській області. У Вишгороді уламки збитого дрона впали біля житлових будинків і спричинили пожежу.

Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, уламки безпілотника впали між багатоповерхівками у Вишгороді. Унаслідок удару пошкоджено один автомобіль і вибито шибки в будинках.

На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Як писав Главред, у ніч на 3 вересня Росія атакувала Україну дронами. За даними Повітряних сил ЗСУ, більшість безпілотників рухалися в напрямку західних регіонів країни.

Минулої ночі російські війська атакували безпілотниками Знам'янку Кіровоградської області. Унаслідок удару постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки. Частина жителів залишилася без електропостачання.

Крім того, через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура Кіровоградської області, затримуються понад 20 поїздів. Постраждали четверо залізничників.

У ніч на 2 вересня в Київській області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали удару дронами по Білоцерківській громаді. Унаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.

