Джастін Трюдо придбав любовне гніздечко для Кеті Перрі

Кеті Перрі та Джастін Трюдо у стосунках / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Який будинок купив Джастін Трюдо

Як він відреагував на шанувальницю

Колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо облаштовується на новому місці після відходу з посади прем'єр-міністра зі своєю подругою, поп-зіркою Кеті Перрі, — і особняком вартістю 3,1 мільйона доларів.

Як повідомляє Daily Mail, 54-річний колишній прем'єр-міністр Канади придбав майже 100-річний кам'яний особняк у престижному районі Отремон у Монреалі, який він з гордістю показав співачці цього тижня.

Кеті Перрі зустрічається з Трюдо / ua.depositphotos.com

Пару помітили за обідом в Leméac, французькому бістро, розташованому менш ніж за милю від його нового розкішного особняка.

Це привернуло увагу захоплених перехожих, які намагалися сфотографувати пару, але Трюдо відмахнувся від них, заявивши, що вони "переживають особистий момент", як повідомила одна з прихильниць.

У вівторок очевидиця, Леа Стреліскі, написала в Instagram, що попросила сфотографуватися з Перрі, тому що її 11-річна дочка — велика шанувальниця співачки. Незважаючи на відмову Трюдо, співачка погодилася підписати автограф для її дочки.

Джастін Трюдо купив будинки / ua.depositphotos.com

Трюдо придбав новий будинок в середині січня за 4,26 мільйона канадських доларів і, згідно з відкритими даними, завершив угоду в понеділок.

Агент з продажу елітної нерухомості Джозеф Монтанаро виставив будинок на продаж минулого року за 4,5 мільйона доларів (3,3 мільйона доларів США).

Будинок може похвалитися сімома спальнями, п'ятьма ванними кімнатами, кабінетом і власним бальним залом для проведення вечірок.

Про особу: Кеті Перрі Кеті Перрі – американська співачка, композитор, автор пісень, актриса, посол доброї волі ООН. 13 разів номінована на премію "Греммі", має 6 нагород Billboard Music Awards. Жінка року за версією видання Billboard (2012). Входить до списку найбільш високооплачуваних музикантів.

