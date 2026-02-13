"Рухається зі швидкістю равлика": Рютте висміяв армію Путіна

Україна повинна не слабшати, а посилюватися, переконаний генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте оцінив просування армії РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони РФ

Головне:

РФ вже не можна сприймати як могутнього ведмедя

Армія РФ рухається по Україні зі швидкістю садового равлика

Росія несе важкі втрати, продовжуючи війну проти України, хоча паралельно намагається демонструвати силу і стійкість.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в коментарі The Guardian.

"Вони (РФ — Ред.) хочуть, щоб ми сприймали росіян як могутнього ведмедя. Однак можна стверджувати, що вони рухаються по Україні зі швидкістю садового равлика. Тож не потрапляємо в пастку російської пропаганди", — зазначив він.

Глава Альянсу підкреслив, що підтримка України повинна не слабшати, а посилюватися. На його думку, союзникам слід нарощувати допомогу Києву.

Розповідаючи про зустріч міністрів країн НАТО в Брюсселі, Рютте повідомив, що відчув зміни в підходах європейських лідерів до питань оборони.

"Ми роками, десятиліттями скаржилися на те, що в Європі ми недостатньо витрачаємо на оборону. Це змінилося після саміту в Гаазі. Зміна мислення полягає в тому, що вчора в кімнаті ми всі відчували чітке об'єднання бачення і єдності", — сказав він.

Спроба розхитати Альянс: погляд експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що Кремль може спробувати перевірити НАТО на міцність. За його оцінкою, стратегічна мета Москви — послабити внутрішню єдність Альянсу і спровокувати його розкол.

Якщо це станеться, європейські країни опиняться без системи колективного захисту і стануть більш вразливими перед Росією. У таких умовах, вважає експерт, їм довелося б шукати домовленості з Москвою, оскільки поодинці жодна держава не здатна забезпечити собі повноцінну безпеку.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію на атаку на НАТО. Медведєв у відповідь виступив з "погрозами" і дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

