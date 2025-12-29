В Кремлі заявили про атаку на резиденцію Путіна та пригрозили відповіддю: деталі

Лавров сказав, що переговорна позиція РФ буде переглянута.

Лавров пригрозив ударом по Україні

Лавров заявив про атаку дронів на держрезиденцію Путіна

Росія вже нібито визначила об’єкти та час удару у відповідь

Також буде переглянута переговорна позиція РФ

Міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Київ у ніч на 29 грудня здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимир Путіна у Новгородській області.

Зокрема, він розповів про нібито знищення 91 БПЛА.

"Об’єкти та час удару у відповідь РФ після атаки на держрезиденцію Путіна визначені", - додав Лавров.

Російський міністр також сказав, що переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням "остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".

Водночас, зазначається, що РФ не має наміру виходити з переговорного процесу після атаки ЗСУ на державну резиденцію Путіна.

Лавров про атаку на резиденцію Путіна - відео:

Заяви Путіна про війну

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв, що якщо Україна не захоче "завершувати справу миром", то Росія вирішить завдання так званої "сво" збройним шляхом.

Він також сказав, що через темпи наступу "зацікавленість РФ у виведенні ЗСУ" з окупованих територій "зводиться до нуля".

Удари по Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 грудня безпілотники атакували країну-агресорку Росію. Гучні вибухи, зокрема, прогриміли у Самарській області РФ, де було атаковано важливі цілі противника.

У ніч на 25 грудня дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії. У результаті чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

У ніч на 23 грудня дрони атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Ймовірною метою атаки став нафтохімічний завод "Ставролен". Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні.

Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

