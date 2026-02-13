Чому "трясе" саме Полтавщину: експерт назвав причину частих землетрусів

Ви дізнаєтеся:
- Чому Полтавська область в епіцентрі землетрусів
- Чи варто побоюватися іншим регіонам
В Полтавській області останнім часом фіксують досить активні землетруси. На це є вагома причина.
В інтерв'ю Главреду доктор фізико-математичних наук і провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна Національної академії наук України (НАНУ) Дмитро Гринь розповів, з чим це пов'язано і чи варто побоюватися іншим областям.
За його словами, перш за все причина в тому, що в цьому місці накопичилася енергія стиснення в межах Українського кристалічного щита — стародавнього фундаменту земної кори.
"У певний момент ця накопичена енергія вивільняється, і відбувається так звана розрядка (розвантаження) у вигляді землетрусу. Сьогодні це може бути одна ділянка Полтавської області, згодом — інша. Потім активність може зміститися в інший регіон — наприклад, у бік Кривого Рогу або Криму. Це природні процеси перерозподілу напружень у земній корі", — пояснив експерт.
Виникнення землетрусів після постійних обстрілів з боку Росії може виглядати як певна закономірність, але це не пов'язано, запевняє експерт.
"У Полтавській області розташовані великі родовища, зокрема нафто- і газовидобувні об'єкти, які знаходяться під постійними атаками "шахідів" і балістики. Логічно може з'явитися припущення, що такі удари якимось чином впливають на сейсмічну активність. Але насправді наукових підстав стверджувати про такий вплив немає. Це, швидше за все, збіг у часі", - підсумував експерт.
Землетруси в Україні - новини за темою
В Україні стався землетрус магнітудою 4,8 бала. Підземні поштовхи відчули відразу в декількох регіонах. Відзначається, що епіцентр знаходився на глибині 10 км в Азовському морі. Поштовхи були зафіксовані в 78 км на північний захід від Керчі і в 35 км на північний захід від Щолкино.
Як писав Главред, 28 жовтня в Україні стався землетрус у Дністровському районі Чернівецької області. Землетрус мав магнітуду 1,4 (за шкалою Ріхтера). Він стався на глибині 3 км.
29 вересня у Львівській області стався землетрус. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус відноситься до слабовідчутних.
Про особу: Дмитро Гринь
Дмитро Миколайович Гринь — український вчений-сейсмолог, доктор фізико-математичних наук і провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна Національної академії наук України (НАНУ).
Один з провідних українських експертів з землетрусів і сейсмічної активності, регулярно коментує для ЗМІ природні причини землетрусів в Україні та сусідніх регіонах, сейсмічні ризики для різних областей України, вплив людської діяльності та вибухів на сейсмічність.
