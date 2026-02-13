Чому "трясе" саме Полтавщину: експерт назвав причину частих землетрусів

Виникнення землетрусів після постійних обстрілів з боку Росії може виглядати як певна закономірність, але це не пов'язано.

Експерт назвав причину частих землетрусів в області / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Чому Полтавська область в епіцентрі землетрусів

Чи варто побоюватися іншим регіонам

В Полтавській області останнім часом фіксують досить активні землетруси. На це є вагома причина.

В інтерв'ю Главреду доктор фізико-математичних наук і провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна Національної академії наук України (НАНУ) Дмитро Гринь розповів, з чим це пов'язано і чи варто побоюватися іншим областям.

За його словами, перш за все причина в тому, що в цьому місці накопичилася енергія стиснення в межах Українського кристалічного щита — стародавнього фундаменту земної кори.

"У певний момент ця накопичена енергія вивільняється, і відбувається так звана розрядка (розвантаження) у вигляді землетрусу. Сьогодні це може бути одна ділянка Полтавської області, згодом — інша. Потім активність може зміститися в інший регіон — наприклад, у бік Кривого Рогу або Криму. Це природні процеси перерозподілу напружень у земній корі", — пояснив експерт.

Виникнення землетрусів після постійних обстрілів з боку Росії може виглядати як певна закономірність, але це не пов'язано, запевняє експерт.

"У Полтавській області розташовані великі родовища, зокрема нафто- і газовидобувні об'єкти, які знаходяться під постійними атаками "шахідів" і балістики. Логічно може з'явитися припущення, що такі удари якимось чином впливають на сейсмічну активність. Але насправді наукових підстав стверджувати про такий вплив немає. Це, швидше за все, збіг у часі", - підсумував експерт.

Про особу: Дмитро Гринь Дмитро Миколайович Гринь — український вчений-сейсмолог, доктор фізико-математичних наук і провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна Національної академії наук України (НАНУ). Один з провідних українських експертів з землетрусів і сейсмічної активності, регулярно коментує для ЗМІ природні причини землетрусів в Україні та сусідніх регіонах, сейсмічні ризики для різних областей України, вплив людської діяльності та вибухів на сейсмічність.

