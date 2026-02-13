Заблокували всюди: скандал з Тодоренко набирає обертів у РФ

Тодоренко не вперше потрапляє в скандал через свої провокаційні висловлювання.

Тодоренко можуть скасувати всюди / Колаж Главред, фото Instagram/reginatodorenko

За що блокують Тодоренко

Що зробили з тією програмою

Запроданка Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співакові Владу Топалову і намагалася отруїти людину, може бути скасована в терористичній Росії.

Принаймні про це свідчить заява ведучого, в програмі якого Тодоренко і сказала, що намагалася отруїти людину. Як відомо, вона додала в чай алергіку мед, знаючи про це.

Ведучий Володимир Марконі заявив, що вони зробили всі висновки. "Ми зробили всі висновки. Випуск з Регіною і з Владом ми видалили повністю звідусіль", - сказав Марконі, якого цитують російські пропагандисти.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов разом дали інтерв'ю / фото: t.me/todorenkoregina

Він також додає, що заблокував зрадницю всюди. Регіну я заблокував всюди. Тому що так поводитися на програмах - це просто неприпустимо. Це огидно", - заявив Марконі.

Тодоренко і її скандальні висловлювання

Цікаво, що Тодоренко славиться своїми безглуздими і безглуздими висловлюваннями. У 2020 році її вже намагалися скасувати. В одному з інтерв'ю, обговорюючи тему домашнього насильства, Тодоренко вимовила фразу: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?". Вона також додала, що жінкам може бути "психологічно подобається" бути жертвами. Пізніше Регіна принесла вибачення і фінансово підтримала фонд для жертв домашнього насильства.

Регіна Тодоренко не довго думає перед тим, як щось сказати / фото: t.me/todorenkoregina

Про особу: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця групи Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

