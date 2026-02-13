Заблокували всюди: скандал з Тодоренко набирає обертів у РФ

Коротко:
- За що блокують Тодоренко
- Що зробили з тією програмою
Запроданка Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співакові Владу Топалову і намагалася отруїти людину, може бути скасована в терористичній Росії.
Принаймні про це свідчить заява ведучого, в програмі якого Тодоренко і сказала, що намагалася отруїти людину. Як відомо, вона додала в чай алергіку мед, знаючи про це.
Ведучий Володимир Марконі заявив, що вони зробили всі висновки. "Ми зробили всі висновки. Випуск з Регіною і з Владом ми видалили повністю звідусіль", - сказав Марконі, якого цитують російські пропагандисти.
Він також додає, що заблокував зрадницю всюди. Регіну я заблокував всюди. Тому що так поводитися на програмах - це просто неприпустимо. Це огидно", - заявив Марконі.
Тодоренко і її скандальні висловлювання
Цікаво, що Тодоренко славиться своїми безглуздими і безглуздими висловлюваннями. У 2020 році її вже намагалися скасувати. В одному з інтерв'ю, обговорюючи тему домашнього насильства, Тодоренко вимовила фразу: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?". Вона також додала, що жінкам може бути "психологічно подобається" бути жертвами. Пізніше Регіна принесла вибачення і фінансово підтримала фонд для жертв домашнього насильства.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Відзначимо, як повідомляв Главред, російський актор Федір Добронравов, який підтримує криваве вторгнення РФ в Україну, а також довгий час хворів, зробив рідкісний вихід у світ.
Напередодні також російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує розважати жителів країни-терористки РФ і переживає труднощі в шлюбі зі своїм йога-інструктором Ісааком Віджраку, отримала важливе повідомлення від шанувальників в мережі.
Вас також може зацікавити:
- "Що ж я за мати": Тодоренко кинула дитину в небезпечній ситуації
- Тодоренко спеціально отруїла людину: що сталося
- Тодоренко вирішили знищити в Росії: за що поплатиться зрадниця
Про особу: Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця групи Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред