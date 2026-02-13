"Штати можуть влупити": прогноз потужного удару США, який переверне РФ

США системно вбивають нафтову промисловість Росії, впевнений Тарас Загородній.

https://glavred.net/world/shtaty-mogut-vlupit-prognoz-moshchnogo-udara-ssha-kotoryy-oprokinet-rf-10740584.html Посилання скопійоване

РФ можуть позбавити стратегічного прибутку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Важливе із заяв Загороднього:

Індія, на відміну від Китаю, не має чого протиставити США

Для тиску на Індію у американців набір інструментів досить великий

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, які важелі тиску на Індію є у США.

"Індія, на відміну від Китаю, не має чим протистояти США. Китай контролює ринок рідкоземельних металів, тому на китайців не натиснеш. У свою чергу Індія нічого подібного не може протиставити. Тому щодо Індії Штати можуть накласти мита, вжити болючих заходів у сфері оборони та заарештовувати танкери. Тому для тиску на Індію у американців набір інструментів досить великий", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт також скептично оцінив питання про те, чи є у Росії інструменти, якими вона може утримати Індію.

"Ні, Росія цього зробити не зможе. По-перше, знову-таки все упреться в танкерний флот. По-друге, США системно вбивають нафтову промисловість Росії, яка американцям не потрібна. Навіщо їм конкурент?", - додав Загородній.

/ Інфографіка: Главред

Відмова Індії від нафти РФ: думка експерта

Вважається, що якщо китайські компанії припинять закупівлі російської нафти, це істотно послабить позиції РФ. Однак такий сценарій не був би критичним. Про це заявив аналітик центру Razom We Stand Максим Гардус.

За його оцінкою, ключове значення зараз має позиція Індії. Ця країна щодня імпортує з Росії приблизно 1,6–1,8 млн барелів нафти, тоді як обсяги Китаю дещо нижчі — близько 1,5 млн барелів. Тому саме можлива відмова Індії від російських поставок могла б стати для Москви більш чутливим ударом по нафтовому експорту.

Раніше повідомлялося про те, що Путін і Моді розлютили Трампа, влаштувавши "показове шоу" в Індії. Візит лідера РФ до Індії може ускладнити майбутні торговельні переговори між Вашингтоном і Нью-Делі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Індія призупинила переговори з США щодо великого оборонного контракту. Заморожені угоди на суму 3,6 млрд доларів, зокрема щодо закупівлі бронемашин Stryker, ракет Javelin і літаків Boeing P8I.

Як повідомляв Главред, Indian Oil Corp відновила закупівлі російської нафти, придбавши п'ять партій для поставки в грудні від постачальників, які не підпадають під санкції. Це сталося незважаючи на тиск США, після якого більші індійські НПЗ тимчасово призупинили закупівлі російського палива.

Читайте також:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред