Старого світопорядку, заснованого на правах і правилах, більше не існує - Мерц

Виступаючи у Мюнхені, Фрідріх Мерц наголосив, що світ увійшов у нову епоху, де домінують великі держави та сила.

Порядку, заснованого на правах і правилах, більше не існує - Мерц / Колаж: Главред, фото: скриншот

Що сказав Мерц:

Міжнародний порядок, заснований на правах і правилах, більше не існує

Світ знову визначається силою та політикою великих держав

Війна Росії проти України та застосування Москвою сили є головним проявом руйнування світового порядку

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що міжнародний порядок, заснований на правах і правилах, фактично перестав існувати.

Він наголосив, що нинішня епоха знову визначається силою та політикою великих держав, а свобода Європи більше не є чимось самоочевидним і перебуває під загрозою. Про це він сказав у п’ятницю, 13 лютого, під час виступу на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ви обрали похмурий девіз для цієї конференції - "під руйнуванням" (Under Destruction). І, ймовірно, це означає, що міжнародний порядок, заснований на правах і правилах, в даний час руйнується. Але, боюся, нам слід висловитися ще жорсткіше. Цей порядок, яким би недосконалим він не був навіть у кращі часи, більше не існує", - йдеться в повідомленні.

Мерц зазначив, що Європа завершила "довгу відпустку від світової історії" і тепер змушена зіткнутися з реальністю, де домінують великі держави. "В епоху великих держав наша свобода більше не є само собою зрозумілою. Вона знаходиться під загрозою", - підкреслив він.

Він наголосив, що для захисту свободи потрібні твердість, сила волі та готовність до змін і жертв - не колись у майбутньому, а вже зараз.

Канцлер назвав війну Росії проти України та застосування Москвою сили є головним проявом руйнування колишнього світового порядку, заснованого на правилах. "Насильницький ревізіонізм Росії, її жорстока війна проти України - лише найяскравіший прояв цього", - зазначив німецький політик. За його словами, щодня вчиняються військові злочини. "Це найяскравіший прояв цієї тенденції", - додав Мерц.

Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

