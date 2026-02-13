Рус
Старого світопорядку, заснованого на правах і правилах, більше не існує - Мерц

Інна Ковенько
13 лютого 2026, 18:31
113
Виступаючи у Мюнхені, Фрідріх Мерц наголосив, що світ увійшов у нову епоху, де домінують великі держави та сила.
Порядку, заснованого на правах і правилах, більше не існує - Мерц
Порядку, заснованого на правах і правилах, більше не існує - Мерц / Колаж: Главред, фото: скриншот

Що сказав Мерц:

  • Міжнародний порядок, заснований на правах і правилах, більше не існує
  • Світ знову визначається силою та політикою великих держав
  • Війна Росії проти України та застосування Москвою сили є головним проявом руйнування світового порядку

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що міжнародний порядок, заснований на правах і правилах, фактично перестав існувати.

Він наголосив, що нинішня епоха знову визначається силою та політикою великих держав, а свобода Європи більше не є чимось самоочевидним і перебуває під загрозою. Про це він сказав у п’ятницю, 13 лютого, під час виступу на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки.

відео дня

"Ви обрали похмурий девіз для цієї конференції - "під руйнуванням" (Under Destruction). І, ймовірно, це означає, що міжнародний порядок, заснований на правах і правилах, в даний час руйнується. Але, боюся, нам слід висловитися ще жорсткіше. Цей порядок, яким би недосконалим він не був навіть у кращі часи, більше не існує", - йдеться в повідомленні.

Мерц зазначив, що Європа завершила "довгу відпустку від світової історії" і тепер змушена зіткнутися з реальністю, де домінують великі держави. "В епоху великих держав наша свобода більше не є само собою зрозумілою. Вона знаходиться під загрозою", - підкреслив він.

Він наголосив, що для захисту свободи потрібні твердість, сила волі та готовність до змін і жертв - не колись у майбутньому, а вже зараз.

Канцлер назвав війну Росії проти України та застосування Москвою сили є головним проявом руйнування колишнього світового порядку, заснованого на правилах. "Насильницький ревізіонізм Росії, її жорстока війна проти України - лише найяскравіший прояв цього", - зазначив німецький політик. За його словами, щодня вчиняються військові злочини. "Це найяскравіший прояв цієї тенденції", - додав Мерц.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - прогноз нардепа

Як писав Главред, завершення війни у 2026 році наразі виглядає малоймовірним, оскільки російські окупаційні війська діють відповідно до визначених завдань і встановлених термінів щодо захоплення українських територій. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив народний депутат від партії "Голос" і секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він також зазначив, що навіть у разі поступок це здатне лише тимчасово стримати противника — приблизно на місяць, після чого російські сили можуть перегрупуватися на іншому напрямку і відновити активні бойові дії.

"З точки зору, як зараз це відбувається (ймовірно йдеться про мирні переговори, - ред.), для мене малоймовірний сценарій – що війна взагалі закінчиться в цьому році. Але це я кажу з точки зору, що я знаю наміри Російської Федерації", - вказав він.

Війна РФ проти України - новини за темою

Як раніше писав Главред, президент України Володимир Зеленський вперше за довгий час назвав кількість загиблих українських військових у війні проти Росії. Про це він заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Le Monde.

Крім того, Україна погодилась на фактичне замороження війни з Росією по лінії фронту, що вже є значною поступкою для досягнення миру.

Нагадаємо, що Росія порушує тему можливої передачі Україною частини територій Донецької області не для припинення війни, а з метою збереження власних ресурсів і їх перекидання на інші напрямки фронту. Про це заявив народний депутат Роман Костенко.

Читайте також:

Про персону: Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

