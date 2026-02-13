Рус
Читати російською
"Гонка виявилася нервовою": українець вперше в історії став чемпіоном "Формули-4"

Віталій Кірсанов
13 лютого 2026, 18:44
У Катарі відбулася остання гонка фінального етапу "Формули-4" Близького Сходу.
Українець вперше в історії став чемпіоном "Формули-4"
Українець вперше в історії став чемпіоном "Формули-4" / колаж: Главред, фото: instagram.com/pilot.bondarev

Коротко:

  • Олександр Бондарєв офіційно став чемпіоном сезону
  • Раніше Бондарєв перемагав тільки в заліку новачків E4 у 2025 році

Українець вперше в історії став чемпіоном "Формули-4". Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що в Катарі відбулася остання гонка фінального етапу "Формули-4" Близького Сходу, в якій українець Олександр Бондарєв офіційно став чемпіоном сезону.

Перед двома заключними заїздами сезону Бондарєва і його головного суперника - француза Енді Косані - розділяли 23 очки на користь українця.

Для того, щоб гарантувати титул, українському пілотові потрібно було фінішувати не нижче 9-го місця. Косані ж міг розраховувати на титул тільки в разі своєї перемоги і фінішу Бондарєва 10-м або нижче.

"Гонка виявилася напруженою і нервовою: вже на першому колі на трасу виїхала машина безпеки, а Бондарєв на рестарті через помилку втратив одну позицію. Перемогу в гонці здобув Енді Косані, другим став Девід Косма, а подіум замкнув Крістофер Костоя. Бондарєв не зміг повернути 4-те місце і фінішував п'ятим", - йдеться в повідомленні.

Втім, цього було більш ніж достатньо, щоб завоювати перший в кар'єрі титул в загальному заліку "Формули-4" і перше в історії України чемпіонство в цій категорії.

Раніше Бондарєв перемагав тільки в заліку новачків E4 в 2025 році. Тепер він став повноцінним чемпіоном серії "Формула-4".

Статус чемпіона відкриває перед Бондарєвим нові горизонти: наступним етапом його кар'єри в 2026 році стануть гонки в Італії, де молодий пілот вже встиг заявити про себе першими виграними заїздами.

Як раніше писав Главред, президент України Володимир Зеленський нагородив українського олімпійського спортсмена скелетоніста Владислава Гераскевича Орденом Свободи після скандалу з МОК. Відповідне рішення опубліковано на сайті Офісу президента України.

Крім того, в Італії тривають зимові Олімпійські ігри. Україну на головних змаганнях чотириріччя представляють 46 спортсменів в 11 видах спорту. Особлива увага прикута до фристайлу – саме в цьому виді на останніх двох Іграх українець Олександр Абраменко завойовував нагороди, передає 24 Канал.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сібіга відреагував на заяву президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно про повернення Росії в міжнародний футбол.

Читайте також:

Про особу: Олександр Бондарєв

Олександр Бондарєв народився 27 квітня 2009 року. Професійно займатися картингом Олександр почав у віці 5 років, його захоплення гонками почалося з мультика "Тачки". Уже в 7 років став наймолодшим чемпіоном України з картингу.

У 8 років Олександр піднімався на подіуми етапів чемпіонатів Іспанії та Португалії, в 9 – став переможцем Кубка Центральної та Східної Європи CEE Rotax Max Challenge.

З 9 років почав змагатися з найсильнішими гонщиками планети на перегонах Світової картингової серії WSK і на офіційних змаганнях, що проводяться Міжнародною автомобільною федерацією (FIA).

16-річний Бондарєв є пілотом Академії Williams Racing.

"Зеленському доведеться діяти": гучна заява Трампа про завершення війни

"Зеленському доведеться діяти": гучна заява Трампа про завершення війни

20:45Світ
Мета визначена: РФ готує ракетний удар по Україні, названо терміни

Мета визначена: РФ готує ракетний удар по Україні, названо терміни

20:00Війна
Чому Трамп до весни не вийде з мирних переговорів

Чому Трамп до весни не вийде з мирних переговорів

19:10Погляди
Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

Світло вимикатимуть не всім: графіки відключень для Львівщини на 13 лютого

Світло вимикатимуть не всім: графіки відключень для Львівщини на 13 лютого

20:47

"Зворушливий момент": вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта

20:45

"Зеленському доведеться діяти": гучна заява Трампа про завершення війни

20:27

350 землетрусів сталося в Україні за 3 роки: чи пов'язано це з війною

20:15

Як вимикатимуть світло в Рівному 14 лютого: новий графік для Рівненської області

20:00

Мета визначена: РФ готує ракетний удар по Україні, названо терміни

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
19:47

Прибирання житла вже ніколи не буде таким, як раніше: топ-5 правил ідеального клінінгу

19:42

"Рухається зі швидкістю равлика": Рютте висміяв армію Путіна

19:10

Чому Трамп до весни не вийде з мирних переговорівПогляд

18:59

"Це неприпустимо!": ПриватБанк блокує рахунки військових

18:55

"Штати можуть влупити": прогноз потужного удару США, який переверне РФ

18:44

"Гонка виявилася нервовою": українець вперше в історії став чемпіоном "Формули-4"Відео

18:41

"Тепла вже не побачать": тривожний прогноз відключення батарей у Києві

18:31

Старого світопорядку, заснованого на правах і правилах, більше не існує - Мерц

18:26

Заблокували всюди: скандал з Тодоренко набирає обертів у РФ

18:25

Триває збір заявок на Міжнародну премію з документалістики імені Руслана Ганущака новини компанії

17:47

Ванна буде як нова: як позбутися цвілі у ванній кімнатіВідео

17:35

Чорна цвіль зникне за лічені хвилини: секретна "зброя" ховається в холодильникуВідео

17:26

В одному з міст України планують посилити контроль електропостачання - деталі

17:17

В одному регіоні України розширили зону примусової евакуації дітей: що відомо

17:15

"Був відчай": Фединчик розкрив, як пережив зраду Наталки Денисенко

16:50

Долар з євро раптово злетіли: свіжий курс валют на 16 лютого

16:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на малюнку сніговика і оленя за 75 с

16:30

Ім'я поза законом: суд постановив повернути "Ісусу Христу" старі дані

16:17

Стюардеса назвала 4 речі, які заборонено робити під час польоту

16:04

Густий туман і ожеледь: синоптики попередили мешканців Харкова про небезпечну погоду

16:04

Новий циклон увірвався до України: синоптики попередили про небезпеку

15:59

"Сказала ні": зірка "Дизель Шоу" жорстко висловився про вчинок Яні Глущенко

15:57

Як символ сучасної боротьби: яке славетне слово повернула в українську мову війна

15:40

Подешевшали неочікувано: в Україні впали ціни на популярні продукти

15:35

Стрибки температури, дощі та сніг: коли Україну атакує негода, точна дата

15:15

ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталі від Генштабу

15:03

Слова "катишки" не існує в українській мові - як правильно сказатиВідео

14:56

"Без прикрас": Майкл Дуглас готує відверті мемуари про кар'єру та боротьбу з раком

14:14

Коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів - перші деталі

14:04

Що не показують у фільмах про Середньовіччя: правда про гігієну, науку та жінок

14:02

В рази прискорить ріст волосся: який дешевий аптечний засіб варто додавати у шампунь

13:55

Чому 14 лютого не можна лікувати зуби: яке церковне свято

13:53

Голлівудський актор публічно підтримав Гераскевича після скандалу на Олімпіаді

13:21

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

13:18

Чи варто боятися п'ятниці 13-го - священник розкрив правду про містичний деньВідео

13:15

"Відчувати себе": відома стилістка розкрила головні тренди на 2026 рік

12:37

Циклони накриють Україну: погода на вихідних принесе відлигу до +10 і мокрий сніг

12:34

Масштабна індексація пенсій: стало відомо, на скільки піднімуть виплати українцям

12:27

"Надовго вас вистачить?": Могилевська розкрила свою дієту і обурила фанатів

12:09

П'ятниця, 13-те, у лютому: чому вона особливо небезпечна і що не можна робитиВідео

12:04

"Жах, що він їй зробив": в мережі викрили чоловіка Лорак

12:00

Дистанційка під питанням: чому зникають мобільний звʼязок та інтернет без світла

11:58

РФ завдала удару по інфраструктурі Одеси: пошкоджено порт і енергосистему, є жертва

11:51

69 трусів, мільйон квітів і кішка-гігант: найдивніші рекорди України

11:34

Небезпека землетрусів в Україні: експерт розповів, де можливі поштовхи до 7 балів

