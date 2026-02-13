"Гонка виявилася нервовою": українець вперше в історії став чемпіоном "Формули-4"

У Катарі відбулася остання гонка фінального етапу "Формули-4" Близького Сходу.

Українець вперше в історії став чемпіоном "Формули-4" / колаж: Главред, фото: instagram.com/pilot.bondarev

Коротко:

Олександр Бондарєв офіційно став чемпіоном сезону

Раніше Бондарєв перемагав тільки в заліку новачків E4 у 2025 році

Українець вперше в історії став чемпіоном "Формули-4". Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що в Катарі відбулася остання гонка фінального етапу "Формули-4" Близького Сходу, в якій українець Олександр Бондарєв офіційно став чемпіоном сезону.

Перед двома заключними заїздами сезону Бондарєва і його головного суперника - француза Енді Косані - розділяли 23 очки на користь українця.

Для того, щоб гарантувати титул, українському пілотові потрібно було фінішувати не нижче 9-го місця. Косані ж міг розраховувати на титул тільки в разі своєї перемоги і фінішу Бондарєва 10-м або нижче.

"Гонка виявилася напруженою і нервовою: вже на першому колі на трасу виїхала машина безпеки, а Бондарєв на рестарті через помилку втратив одну позицію. Перемогу в гонці здобув Енді Косані, другим став Девід Косма, а подіум замкнув Крістофер Костоя. Бондарєв не зміг повернути 4-те місце і фінішував п'ятим", - йдеться в повідомленні.

Втім, цього було більш ніж достатньо, щоб завоювати перший в кар'єрі титул в загальному заліку "Формули-4" і перше в історії України чемпіонство в цій категорії.

Раніше Бондарєв перемагав тільки в заліку новачків E4 в 2025 році. Тепер він став повноцінним чемпіоном серії "Формула-4".

Статус чемпіона відкриває перед Бондарєвим нові горизонти: наступним етапом його кар'єри в 2026 році стануть гонки в Італії, де молодий пілот вже встиг заявити про себе першими виграними заїздами.

Про особу: Олександр Бондарєв Олександр Бондарєв народився 27 квітня 2009 року. Професійно займатися картингом Олександр почав у віці 5 років, його захоплення гонками почалося з мультика "Тачки". Уже в 7 років став наймолодшим чемпіоном України з картингу. У 8 років Олександр піднімався на подіуми етапів чемпіонатів Іспанії та Португалії, в 9 – став переможцем Кубка Центральної та Східної Європи CEE Rotax Max Challenge. З 9 років почав змагатися з найсильнішими гонщиками планети на перегонах Світової картингової серії WSK і на офіційних змаганнях, що проводяться Міжнародною автомобільною федерацією (FIA). 16-річний Бондарєв є пілотом Академії Williams Racing.

