Прибирання житла вже ніколи не буде таким, як раніше: топ-5 правил ідеального клінінгу

Якщо ви твердо вирішили підтримувати свій будинок в ідеальному стані протягом усього року, це цілком досяжно.

https://glavred.net/dim/uborka-vashego-zhilya-uzhe-nikogda-ne-budet-prezhney-top-5-pravil-idealnogo-klininga-10740599.html Посилання скопійоване

Прибирання вашого житла вже ніколи не буде таким, як раніше / Колаж: Главред, фото: pexels.com

Коротко:

Розподіліть обов'язки та розділіть приміщення для прибирання на зони

Зосередьтеся на пріоритетах і поставте собі цілі

Якщо ви мрієте, щоб ваше житло залишалося чистим цілий рік, то це цілком реально. Вам просто потрібно дотримуватися порад професійних прибиральників, які завжди роблять п'ять речей, щоб їх приміщення були в ідеальному стані. Про це пише Express.co.uk.

Сенді Вілліс, прибиральниця з міжнародної клінінгової компанії Molly Maid, розповіла про свої правила прибирання.

відео дня

Розділіть обов'язки

Необхідно розділити прибирання по дому на весь тиждень. Сенді Вілліс виділяє окремий час для більш ретельного і тривалого прибирання, а протягом тижня виконує більш легкі і прості роботи. Наприклад, вона виділяє один день на місяць для генерального прибирання, але продовжує виконувати дрібні завдання протягом інших тижнів, завдяки чому інтенсивне прибирання здається менш виснажливим.

Розділіть приміщення на зони

Огляньте своє житло і розділіть його на зони або конкретні завдання.

"Така стратегія зонування запобігає перевтомі і гарантує, що кожній зоні буде приділено належну увагу. Зазвичай на весь процес у мене йде близько двох тижнів, і я присвячую кілька годин на тиждень конкретній зоні або завданню", - пояснює Саллі.

Зосередьтеся на пріоритетах

Приступаючи до ретельного прибирання, розумно встановити пріоритети. Саллі вирішує це завдання, зосередившись на прибиранні, яке безпосередньо впливає на благополуччя її сім'ї, наприклад, на глибокому чищенні запилених килимів або часто торкаються поверхонь, таких як дверні ручки і кухонні стільниці.

Вона пояснила: "Я вважаю, що багато людей, можливо, не замислюються про важливість регулярного прибирання цих зон, але вони можуть накопичувати значну кількість пилу та алергенів".

Поставте собі цілі

Інтенсивне прибирання може здаватися непосильним завданням, але якщо у вас є конкретна мета, після її досягнення ви відчуєте задоволення від виконаної роботи. Поставте собі за мету прибрати одну кімнату, а потім побалуйте себе чимось приємним. Таким чином прибирання стане більш приємним завданням.

Саллі також порадила вмикати музику або подкасти під час прибирання, щоб зробити цей процес більш приємним і розслабленим.

Вчіться у професійних прибиральників

Хоча ви, можливо, і не є професійним прибиральником, ніщо не заважає вам перейняти їхні методи. Інвестиції в професійні засоби для чищення та обладнання дадуть помітно кращі результати, а завдяки застосуванню стратегій, які використовують професіонали, ви можете виявити, що догляд за будинком стає набагато простішим.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Express.co.uk Express.co.uk — це британський новинний веб-сайт, пов'язаний з газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror і Daily Star.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред