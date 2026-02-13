Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

США готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі: Сибіга заявив про історичний момент

Інна Ковенько
13 лютого 2026, 22:45
58
Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий.
США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі
США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі / Колаж: Главред, фото: МЗС України, ua.depositphotos.com

Що сказав Сибіга:

  • США готові ратифікувати в Конгресі гарантії безпеки для України
  • Йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення
  • Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що США готові ратифікувати гарантії безпеки для України у Конгресі.

Йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення - уперше в історії України, підкреслили в МЗС.

відео дня

Він додав, що проєкт двосторонніх гарантій майже готовий.

Також він назвав США важливим елементом безпекової архітектури в Європі загалом.

"Другий ключовий елемент безпекової архітектури - військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива", - зазначив міністр.

На його думку, потрібно виснажити російську економіку та виснажити військові спроможності Росії. Найкращим варіантом, за словами Сибіги, було б одночасне послаблення і економічної, і військової складової Росії.

Коли може бути досягнуто мирної угоди - думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що вже в квітні мирні переговори переростуть у "серйозну розмову про конкретні формулювання".

"Цей раунд технічних переговорів в Абу-Дабі, ймовірно, завершиться до кінця лютого. У березні почнуться політичні раунди переговорів. А в квітні з'являться конкретні формулювання і угоди. Тому в таймінгу я більш ніж переконаний: квітень стане місяцем чесної розмови", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

Гарантії безпеки Україні - новини за темою

Як раніше писаів Главред, гарантії безпеки від США будуть залежати від згоди України на мирну угоду. Цей майбутній документ передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, переговірникам вдалося звузити коло проблем до одного центрального питання - статусу Донбасу, однак його вирішення буде надзвичайно складним.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Читайте також:

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мирні переговори гарантії безпеки Андрій Сибіга
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Шахеди пролітають над будинками: у Києві лунають вибухи

Шахеди пролітають над будинками: у Києві лунають вибухи

23:19Війна
США готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі: Сибіга заявив про історичний момент

США готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі: Сибіга заявив про історичний момент

22:45Україна
Референдум та зустріч із Путіним: Зеленський назвав вирішальну дату для України

Референдум та зустріч із Путіним: Зеленський назвав вирішальну дату для України

22:25Політика
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

Гороскоп на сьогодні 14 лютого: Терезам - радість, Близнюкам - турботи

Гороскоп на сьогодні 14 лютого: Терезам - радість, Близнюкам - турботи

Кохання увірветься несподівано: яким знакам зодіаку зовсім скоро пощастить

Кохання увірветься несподівано: яким знакам зодіаку зовсім скоро пощастить

Останні новини

23:43

Відключення електроенергії 14 лютого в Україні: попередження про нові графіки

23:19

Шахеди пролітають над будинками: у Києві лунають вибухи

23:10

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

23:03

Чому "трясе" саме Полтавщину: експерт назвав причину частих землетрусів

22:45

США готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі: Сибіга заявив про історичний момент

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
22:42

Салат всього з трьох інгредієнтів: бомбічний рецептВідео

22:25

Референдум та зустріч із Путіним: Зеленський назвав вирішальну дату для України

22:12

Агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні – експерт

22:05

Як розпізнати справді розумну людину: її видають 5 неочевидних ознак

Реклама
21:41

Джастін Трюдо придбав любовне гніздечко для Кеті Перрі

21:13

У Києві екстрено змінюють формат навчання в школах та дитсадках: що треба знати

21:08

Українців відучуватимуть пити: у Кабміні розповіли про план на 3 роки

21:06

Дружина Віктора Павлика вирішила відмовитися від прізвища

20:47

"Зворушливий момент": вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта

20:45

"Зеленському доведеться діяти": гучна заява Трампа про завершення війни

20:27

350 землетрусів сталося в Україні за 3 роки: чи пов'язано це з війною

20:15

Як вимикатимуть світло в Рівному 14 лютого: новий графік для Рівненської області

20:00

Мета визначена: РФ готує ракетний удар по Україні, названо терміни

19:47

Прибирання житла вже ніколи не буде таким, як раніше: топ-5 правил ідеального клінінгу

19:42

"Рухається зі швидкістю равлика": Рютте висміяв армію Путіна

Реклама
19:10

Чому Трамп до весни не вийде з мирних переговорівПогляд

18:59

"Це неприпустимо!": ПриватБанк блокує рахунки військових

18:55

"Штати можуть влупити": прогноз потужного удару США, який переверне РФ

18:44

"Гонка виявилася нервовою": українець вперше в історії став чемпіоном "Формули-4"Відео

18:41

"Тепла вже не побачать": тривожний прогноз відключення батарей у Києві

18:31

Старого світопорядку, заснованого на правах і правилах, більше не існує - Мерц

18:26

Заблокували всюди: скандал з Тодоренко набирає обертів у РФ

18:25

Триває збір заявок на Міжнародну премію з документалістики імені Руслана Ганущака новини компанії

17:47

Ванна буде як нова: як позбутися цвілі у ванній кімнатіВідео

17:35

Чорна цвіль зникне за лічені хвилини: секретна "зброя" ховається в холодильникуВідео

17:26

В одному з міст України планують посилити контроль електропостачання - деталі

17:17

В одному регіоні України розширили зону примусової евакуації дітей: що відомо

17:15

"Був відчай": Фединчик розкрив, як пережив зраду Наталки Денисенко

16:50

Долар з євро раптово злетіли: свіжий курс валют на 16 лютого

16:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на малюнку сніговика і оленя за 75 с

16:30

Ім'я поза законом: суд постановив повернути "Ісусу Христу" старі дані

16:17

Стюардеса назвала 4 речі, які заборонено робити під час польоту

16:04

Густий туман і ожеледь: синоптики попередили мешканців Харкова про небезпечну погоду

16:04

Новий циклон увірвався до України: синоптики попередили про небезпеку

15:59

"Сказала ні": зірка "Дизель Шоу" жорстко висловився про вчинок Яні Глущенко

Реклама
15:57

Як символ сучасної боротьби: яке славетне слово повернула в українську мову війна

15:40

Подешевшали неочікувано: в Україні впали ціни на популярні продукти

15:35

Стрибки температури, дощі та сніг: коли Україну атакує негода, точна дата

15:15

ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталі від Генштабу

15:03

Слова "катишки" не існує в українській мові - як правильно сказатиВідео

14:56

"Без прикрас": Майкл Дуглас готує відверті мемуари про кар'єру та боротьбу з раком

14:14

Коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів - перші деталі

14:04

Що не показують у фільмах про Середньовіччя: правда про гігієну, науку та жінок

14:02

В рази прискорить ріст волосся: який дешевий аптечний засіб варто додавати у шампунь

13:55

Чому 14 лютого не можна лікувати зуби: яке церковне свято

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти