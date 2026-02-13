США готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі: Сибіга заявив про історичний момент

Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий.

https://glavred.net/ukraine/ssha-gotovy-ratificirovat-garantii-bezopasnosti-sibiga-zayavil-ob-istoricheskom-momente-10740653.html Посилання скопійоване

США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі / Колаж: Главред, фото: МЗС України, ua.depositphotos.com

Що сказав Сибіга:

США готові ратифікувати в Конгресі гарантії безпеки для України

Йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення

Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що США готові ратифікувати гарантії безпеки для України у Конгресі.

Йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення - уперше в історії України, підкреслили в МЗС.

відео дня

Він додав, що проєкт двосторонніх гарантій майже готовий.

Також він назвав США важливим елементом безпекової архітектури в Європі загалом.

"Другий ключовий елемент безпекової архітектури - військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива", - зазначив міністр.

На його думку, потрібно виснажити російську економіку та виснажити військові спроможності Росії. Найкращим варіантом, за словами Сибіги, було б одночасне послаблення і економічної, і військової складової Росії.

Коли може бути досягнуто мирної угоди - думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що вже в квітні мирні переговори переростуть у "серйозну розмову про конкретні формулювання".

"Цей раунд технічних переговорів в Абу-Дабі, ймовірно, завершиться до кінця лютого. У березні почнуться політичні раунди переговорів. А в квітні з'являться конкретні формулювання і угоди. Тому в таймінгу я більш ніж переконаний: квітень стане місяцем чесної розмови", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

Гарантії безпеки Україні - новини за темою

Як раніше писаів Главред, гарантії безпеки від США будуть залежати від згоди України на мирну угоду. Цей майбутній документ передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, переговірникам вдалося звузити коло проблем до одного центрального питання - статусу Донбасу, однак його вирішення буде надзвичайно складним.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Читайте також:

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред