Як вимикатимуть світло в Рівному 14 лютого: новий графік для Рівненської області

Світло вимикатимуть в обсязі однієї черги протягом усієї доби.

https://glavred.net/energy/kak-budut-otklyuchat-svet-v-rovno-14-fevralya-novyy-grafik-dlya-rovenskoy-oblasti-10740611.html Посилання скопійоване

Графік відключення світла на Рівненщині 14 лютого/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

На Рівненщині 14 лютого запроваджено графіки відключення світла

Обмеження діятимуть протягом усієї доби

Світло вимикатимуть в обсязі однієї черги

У суботу, 14 лютого, на Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть в обсязі від трьох до чотирьох черг протягом усієї доби. Про це повідомляють в Рівнеобленерго.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави за командою НЕК "Укренерго" на Рівненщині 14.02.2026 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень для Рівненської області на 14 лютого:

підчерга 1.1:

з 08:00 до 10:00

підчерга 1.2:

з 08:00 до 10:00

підчерга 2.1:

з 10:00 до 13:00

підчерга 2.2:

з 10:00 до 13:00

підчерга 3.1:

з 13:00 до 16:00

підчерга 3.2:

з 13:00 до 16:00

підчерга 4.1:

з 16:00 до 18:00

підчерга 4.2:

з 16:00 до 18:00

підчерга 5.1:

з 18:00 до 21:00

підчерга 5.2:

з 18:00 до 21:00

підчерга 6.1:

з 21:00 до 00:00

підчерга 6.2:

з 21:00 до 00:00

Зі змінами графіку упродовж дня та номером підчерги можна ознайомитись за посиланням, а також у чат-ботах вайберу та телеграму.

Пункти незламності в Рівному - де знайти пункти незламності в Рівненській області

У разі відключень світла мешканці Рівного можуть розраховувати на мережу пунктів незламності та обігріву. Вони працюють у різних частинах міста й переходять у цілодобовий режим під час тривалих блекаутів.

Перелік адрес пунктів незламності в Рівному можна знайти за посиланням.

Перелік пунктів незламності в Рівненській області публікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадамо, Главред писав, що графіки погодинних відключень світла для населення можуть стати комфортнішими після того, як покращаться погодні умови та почнеться очікуване потепління.

Раніше повідомлялося, що для того, щоб зменшити тривалість відключень світла для населення під час наступного опалювального сезону варто зосередитись на трьох ключових напрямках.

Напередодні стало відомо, що зараз Київ, Одеса, Харків і Кривий Ріг — це найскладніші ділянки електромереж, де ситуація найбільш напружена. Тому повернення Києва до більш-менш нормального режиму істотно не вплине на ситуацію в країні в цілому.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред