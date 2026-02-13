В одному регіоні України розширили зону примусової евакуації дітей: що відомо

Родин з дітьми в одному з регіонів України закликали негайно залишити свої домівки.

У Херсоні та селищах поряд збільшують зону обов’язкової евакуації / Колаж: Главред, фото: УНІАН, КМДА

У Херсоні та селищах поряд розширили зону обов’язкової евакуації

Залишити населений пункт першочергово повинні родини з дітьми

У Херсоні в Дніпровському районі збільшили зону обов'язкової евакуації для родин з дітьми. Причиною є зростання інтенсивності російських обстрілів, повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"На минулому засіданні Ради оборони було ухвалено рішення про збільшення зони обов'язкової евакуації родин з дітьми через зростання інтенсивності російських обстрілів. Йдеться про Дніпровський район - від вулиці Поповича до 1-ї Східної та від вулиці Новозаводської до Перекопської", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що також внесена пропозиція про оголошення примусової евакуації сімей з дітьми в селищі Приозерному; селищі Комишани, зокрема на вулиці Нижній з вулицями та провулками, що нижче до річки Дніпро.

В Херсоні обов'язкова евакуація охопить такі вулиці:

Андрія Орлова;

Грецька;

Соборна;

А також всі вулиці й провулки, розташовані нижче.

Шанько також повідомив, що на засіданні обговорювали, як уникнути порушень законодавства під час евакуації дітей, коли батьки або опікуни відмовляються від виїзду до більш безпечних районів.

Чи можлива повторна поява російських військ у Херсоні - експерт

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що повторна поява російських військ у Херсоні неможлива.

"Як не крути, форсувати Дніпро, ширина якого в тих краях досягає кілометра, це вкрай складно. У України був подібний досвід - Кринки, за які наші війська билися кілька місяців, зазнали великих втрат, було важко підвозити продовольство, воду, боєприпаси, людей і т.д. Точно так само немає підстав для того, що у росіян вийде форсувати Дніпро і закріпитися на правому березі Херсонщини", - переконаний він.

За його словами, спроби РФ зайняти острови і переправитися на човнах в район Херсона Корабел не приведуть до успіху.

"Навіть якщо сотні росіян вдасться перебратися на правий берег, то через кілька годин у них закінчиться боєкомплект і їжа, через пару днів закінчиться і вода, хтось буде поранений, хтось загине. Тому поки шансів у РФ закріпитися на правому березі Херсона і області немає", - додав Ступак.

Що відомо про Херсон / Інфографіка: Главред

Звільнення Херсона від російської окупації З 3 березня до 11 листопада 2022 року Херсон був окупований Росією. 9 листопада 2022 року в Херсоні було підірвано щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів. Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включно з містом Херсоном, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону". 11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічали ЗСУ.

