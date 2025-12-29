Рус
"Трамп був обурений": Путін поскаржився США на атаку українських дронів

Марія Николишин
29 грудня 2025, 19:55
Путін розповів Трампу про ймовірну атаку безпілотників на резиденцію.
Путін поскаржився Трампу на Зеленського / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Коротко:

  • Ушаков сказав, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним
  • Президент США нібито був шокований через спробу атаки на резиденцію Путіна
  • Це нібито вплине на американські підходи у роботі із Зеленським

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що під час останньої розмови президент США Дональд Трамп нібито висловив солідарність із Володимиром Путіним через удари ЗСУ по російських об’єктах. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, він розповів, що Дональд Трамп поділився з російською стороною результатами зустрічі з українським лідером.

"Трамп і його радники проінформували Путіна про підсумки переговорів із Зеленським", - сказав Ушаков.

Помічник Путіна також додав, що нібито президент США був шокований і обурений ймовірною спробою атаки ЗСУ на держрезиденцію президента РФ.

"Путін заявив Трампу, що терористичні дії Києва з атаки на держрезиденцію не залишаться без відповіді", - зазначив Ушаков.

Ба більше, представник Кремля підкреслив, що Росія нібито готова до подальшої ескалації та зміни своїх офіційних підходів.

За його словами, Трамп також нібито повідомив Путіну, що ситуація з атакою безпілотників на резиденцію глави Кремля вплине на "американські підходи у роботі із Зеленським".

Крім того, Ушаков наголосив, що нібито Дональд Трамп сам сказав, що адміністрація США, "слава Богу, не давала Томагавки Києву".

Розмови Путіна з Трампом

Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом, яка пройшла 28 грудня, Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

У свою чергу Трамп нібито заявив про вражаючі перспективи економічного співробітництва США з Росією та Україною в разі завершення війни.

Атака на резиденцію Путіна - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Київ у ніч на 29 грудня здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимир Путіна у Новгородській області.

Водночас, президент Володимир Зеленський спростував поширювану Москвою провокаційну інформацію. За його словами, таким чином Росія готує ґрунт для нанесення ударів по урядових будівлях у Києві.

Про персону: Юрій Ушаков

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

Володимир Путін Юрій Ушаков
