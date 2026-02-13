Рус
Ванна буде як нова: як позбутися цвілі у ванній кімнаті

Віталій Кірсанов
13 лютого 2026, 17:47
100
Для боротьби з цвіллю можна використовувати професійні або народні засоби.
Як позбутися цвілі у ванній кімнаті
Як позбутися цвілі у ванній кімнаті / колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Чим небезпечний грибок на стінах
  • Як позбутися цвілі у ванній
  • Важливі поради

Поява цвілі у ванній кімнаті – проблема досить поширена. Грибок на стінах і сантехнічних приладах виглядає не тільки неестетично, але й шкодить здоров'ю людей, які живуть у квартирі. Тому від нього обов'язково необхідно позбавлятися. Главред розповість, як.

Автор Youtube-каналу Elena Matveeva також розповіла, як позбутися грибка у ванній кімнаті.

відео дня

Чим небезпечний грибок на стінах

Багатьом здається, що цвілевий грибок – нешкідлива речовина. Насправді він може завдати чималої шкоди. Спори грибка літають у повітрі і потрапляють в організм через дихальні шляхи. Вони є сильними алергенами. Крім того, поселяючись в організмі, цвіль провокує такі проблеми:

  • бронхолегеневі захворювання (бронхіальна астма, пневмонія та ін.);
  • шлунково-кишкові розлади;
  • хвороби нирок і печінки;
  • внутрішні кровотечі;
  • злоякісні пухлини.

Людина, яка регулярно дихає спорами грибка, починає відчувати слабкість, запаморочення, головний біль. У неї знижується імунітет. Особливо небезпечна цвіль для дітей, літніх людей і людей з хронічними захворюваннями. Найбільш шкідливою вважається чорна цвіль.

Як позбутися цвілі у ванній

Для боротьби з грибками можна використовувати професійні або народні засоби. Спеціальні препарати продаються в супермаркетах. Домашні засоби нескладно приготувати самому.

Одне з простих, але при цьому ефективних засобів – перекис водню. Він має антибактеріальні властивості і добре бореться з грибком. Змочіть перекисом грибкові плями, залиште на 10-15 хвилин, потім протріть губкою і витріть насухо.

Деякі ефірні олії є природними антисептиками. Крім того, вони приємно пахнуть. Олію чайного дерева, лаванди, розмарину можна використовувати для боротьби з грибками.

Розведіть 1 чайну ложку ефірної олії в склянці теплої води. Налийте рідину в пляшку з пульверизатором і розпиліть на забруднених ділянках. Залиште на годину, потім протріть губкою.

Ще один хороший спосіб – використання оцту. Оцтова кислота вбиває навіть чорну цвіль і не шкодить здоров'ю людей. Налийте столовий оцет в розпилювач, обприскайте запліснявілі ділянки і залиште на 40-60 хвилин. Потім змийте забруднення губкою з водою. Не переживайте щодо оцтового запаху – він вивітриться протягом декількох годин.

Універсальний засіб для чищення
Універсальний засіб для чищення / Інфографіка: Главред

Важливі поради

Безпека: використовуйте рукавички, маску або респіратор, оскільки спори цвілі і засоби токсичні.

Обробка: ретельно обробляйте шви між плиткою, кути і місця за ванною.

Профілактика: залишайте двері у ванну відкритими, встановіть примусову вентиляцію, протирайте стіни насухо після душу, використовуйте вологостійкі матеріали.

Усунення причини: перевірте труби на протікання, оскільки без усунення джерела вологи цвіль з'явиться знову.

Дивіться відео про те, як позбутися грибка у ванній кімнаті

