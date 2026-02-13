У Києві екстрено змінюють формат навчання в школах та дитсадках: що треба знати

У столиці частину шкіл і садків об'єднають через відсутність опалення.

https://glavred.net/osvita/v-kieve-ekstrenno-menyayut-format-obucheniya-v-shkolah-i-detsadah-chto-nuzhno-znat-10740632.html Посилання скопійоване

Частину шкіл і дитсадків Києва об'єднують через відсутність опалення / Колаж: Главред, фото: УНІАН



Коротко:

У столиці школи та дитячі садочки тимчасово об’єднують

Таке рішення ухвалено задля збереження очного навчання попри проблеми з теплом після обстрілів РФ

Заклади без тепла тимчасово "мігрують" у приміщення сусідніх шкіл чи садочків, де є належні умови

У п’яти районах столиці школи та дитсадки тимчасово об’єднують, щоб зберегти очне навчання.

Це рішення ухвалили через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури внаслідок російської атаки 12 лютого. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

відео дня

"Наше завдання - зберегти освітній процес. Це дозволяє забезпечити очний формат у безпечному середовищі там, де зараз відсутнє тепло", - зазначив Валентин Мондриївський.

Зазначається, що школи та садочки без тепла тимчасово "переїжджають" у приміщення сусідніх закладів, де є належні умови. Учителі та вихователі переходять разом із дітьми, щоб не переривати навчальний процес.

За словами Мондриївського, після чергового обстрілу РФ кількість освітніх будівель без теплопостачання зросла до 315. А це становить понад 30% від загального фонду міста. Серед них - 163 дитячі садки та 141 школа. Найскладніша ситуація зафіксована у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах.

У Дніпровському районі вже реалізовали кілька таких проєктів:

Гімназія № 11, яка оснащена мобільною котельнею, прийняла 87 учнів молодших класів школи № 103.

Ліцей № 141 надав приміщення для вихованців початкової школи № 182.

Дитсадок № 559 тимчасово прийняв майже 40 дітей із садка № 44, де наразі ремонтують систему опалення.

За словами Мондриївського, першочергово переміщують садочки та початкові школи, адже це найуразливіші категорії. Якщо практика доведе ефективність, її поширять на інші заклади, що ризикують залишитися без тепла до кінця опалювального сезону.

Школи змінюють режим роботи через холоди

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд прийняв рішення тимчасово перевести школи на дистанційне навчання або оголосити канікули у зв'язку з різким зниженням температури.

Вона зазначила, що місцевій владі рекомендовано реалізовувати ці заходи в межах своїх повноважень. При цьому Свириденко підкреслила, що головним пріоритетом залишаються безпека громадян, захист здоров'я дітей і безперебійна робота критично важливої інфраструктури.

Навчання в Україні - останні новини

Як писав Главред, українська викладачка Людмила Булигіна назвала змішане навчання у школах Києва найневдалішим форматом. Вона нагадала, що у 2022 році такий підхід був вимушеним і логічним, але у 2026-му він лише створює хаос і руйнує стабільність. Освітянка також запропонувала альтернативне рішення.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення перевести навчальні заклади на дистанційний формат або канікули. Причиною таких заходів є різке похолодання. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Читайте також:

Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА) Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред