Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У регіоні відбуваються дуже дивні речі: експерт назвав наступу ціль РФ для атаки

Даяна Швець
6 вересня 2025, 01:57
13
За словами Ступака, Захід зараз - як Діснейленд: де все добре, горять лампочки і є попкорн. Однак все це до пори до часу.
У регіоні відбуваються дуже дивні речі: експерт назвав наступу ціль РФ для атаки
Експерт вказав на небезпеку агресії РФ для Заходу / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Про що сказав Ступак:

  • Західний світ розуміє ситуацію в Україні, але далеко не до кінця
  • Безпека країн Балтії дійсно перебуває під великим питанням

Військовий експерт, колишній працівник СБУ Іван Ступак дав відповідь, чи розуміють на Заході, що Росія в разі миру в Україні на невигідних Києву умовах, відновить свої військові можливості і вдаватиметься до нових агресивних кроків. Особливу увагу він звернув на безпеку країн Балтії.

"Захід - як Діснейленд: де все добре, горять лампочки і є попкорн. Західний світ розуміє ситуацію в Україні, але далеко не до кінця. Це в нас війна і ми все розуміємо, проте якщо війна прийде вже до європейців, вони, звісно, очманіють. Я навіть не уявляю, як тоді розгортатимуться події. Але ж безпека країн Балтії дійсно під великим питанням. І такі слова - не інформаційне накачування. У регіоні реально відбуваються дуже дивні речі, які мене щиро насторожують", - розповів він в розмові з Главредом.

відео дня
У регіоні відбуваються дуже дивні речі: експерт назвав наступу ціль РФ для атаки
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Також Ступак відповів, чи може Росія відповісти Європі на військову підтримку України.

"Чимось відповість, але було б чим. Якби ми про це говорили у вересні 2022 року, я б, звісно, з вами чітко погодився, що Росія буде мститися. Але зараз, навіть незважаючи на розмови про величезну економіку, Росія реально виснажена", - каже він.

За словами Ступака, Російська Федерація зараз спалила всю передову військову техніку, яка створювалася за час перебування Путіна при владі.

"Жирні нульові та десяті, коли вартість нафти доходила до 120 доларів за барель, минули. Наразі таких цін немає і близько. До того ж більшою мірою спалено і все те, що клепали діди з часів закінчення Другої світової. Тому я не думаю, що за декілька років Росія зможе відновитися. На неї чекають серйозні проблеми", - резюмує Ступак.

Атаки та провокації РФ проти Заходу - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, в Німеччині повідомили про атаку Росії на країну. У розмові з французьким телеканалом LCI після зустрічі з Еммануелем Макроном канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія веде проти Німеччини цілеспрямовану кампанію.

Також не так давно винищувачі США екстрено перехопили літак РФ біля Аляски. Після інциденту командування попередило, що воно готове до "застосування низки варіантів реагування для захисту Північної Америки".

Нещодавно російський літак знову "дражнився" з НАТО і нелегально увійшов у повітряний простір Литви. Після неприємної ситуації Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії та вручило йому офіційну претензію.

Більше цікавих новин:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Литва Балтия країни Балтії Латвія Естонія Прибалтика війна на Донбасі міжнародна політика третя світова війна новини України війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Іван Ступак
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Люди чекають цього: Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України

"Люди чекають цього: Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України

00:42Світ
США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

23:14Світ
Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

23:02Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Прихована сторінка історії: хто був останнім диктатором в Україні

Прихована сторінка історії: хто був останнім диктатором в Україні

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

"На цей раз ще безжальніше": колишня дружина Комарова розповіла про розставання

"На цей раз ще безжальніше": колишня дружина Комарова розповіла про розставання

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам - море компліментів, Рибам - скрутне становище

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам - море компліментів, Рибам - скрутне становище

Останні новини

02:45

Катастрофічний сценарій: двом країнам загрожує знищення через зміну клімату

01:57

У регіоні відбуваються дуже дивні речі: експерт назвав наступу ціль РФ для атаки

01:38

Такого у світі немає: Україна обзавелася унікальною зброєю

00:42

"Люди чекають цього: Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України

00:10

Чому ілюмінатори в літаках і кораблях роблять круглими

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
05 вересня, п'ятниця
23:46

"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

23:24

Короля Чарльза застукали в онкологічній клініці: що відбувається

23:14

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

23:02

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

Реклама
22:53

Набряки на обличчі та під очима: як їх прибрати

22:52

У Європі відмовилися передавати Україні заморожені активи Росії

21:58

"Нам все одно": Угорщина раптово пішла проти Путіна через Україну

21:55

Трамп може зняти обмеження на експорт дронів, необхідні для України - Reuters

21:50

Спалить російську ППО: українські військові отримають новітній дрон

21:46

Руйнівна сила: землетрус магнітудою 9.2 та його наслідки

21:37

Зустріч Зеленського і Путіна у Москві: МЗС різко відреагувало

21:35

Дніпро: ріка, що зберігає тисячолітні секрети України

20:55

Двейн Джонсон шокував фанатів схудненням на 30 кг: який зараз вигляд має актор

20:54

Перелом чи розтягнення: чому загоєння зв’язок довше за кістки

20:45

Що роблять із полоненими українцями: колишній в'язень Путіна розкрив усю правду

Реклама
20:22

Домінування руки: чому одна рука сильніша

20:09

Смачна закуска, яка розлетиться зі столу: неймовірно простий рецепт сирних паличокВідео

20:03

Переосмислення української історії: чому українська історія це шлях героїв, а не жертв

19:38

У Букінгемському палаці траур: померла герцогиня Кентська

19:35

Дощі, грози та туман повертаються: синоптики попереджають про негоду

19:10

Чому Путін погодився на зустріч з Зеленським у Москві?Погляд

19:10

8 тисяч за комуналку вже за пару років: як можуть змінитися тарифи ЖКГПогляд

18:58

"Безпідставно блокують": українці втратили все в Приватбанку

18:38

Україна-Франція: де і коли дивитися перший матч України у відборі на ЧС-2026

18:17

Українці можуть отримувати більші виплати: кому нарахують підвищені пенсії

18:09

"З підтримкою на адресу України": розсекречено позицію Крістіни Орбакайте

17:45

Ховалися в окупації три роки: розвідники евакуювали чотирьох бійців ЗСУ

17:43

Їжа з черв’яками, холод та роздягання: чутлива розповідь журналіста про полон

17:39

Колгоспники: у РФ висміяли путіністку Корольову з Тарзаном

16:53

Росіяни в перші дні окупації просили у нас шкарпетки, а потім крали їжу - Хилюк

16:51

Зеленський і Фіцо зустрілися в Ужгороді: перші подробиціВідео

16:49

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

16:49

Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС назвали, де може відбутися саміт

16:18

СБУ ударами по Росії дає Україні необхідні карти для перемовин, - військовий експерт

16:14

Крутять людьми, як хочуть: хто є найкращими маніпуляторами за датою народження

Реклама
16:13

"Медовий місяць" — український романтичний трилер про перші дні повномасштабного вторгнення

15:56

Потужні удари ЗСУ: підірвано Рязанський НПЗ, ЗРК С-400 і склади БпЛА росіян

15:55

Від нових не відрізнити: як повністю прибрати жовті плями на кросівках

15:49

Одна звичка збільшує розхід палива: від чого потрібно відмовитись водіямВідео

15:43

Час перероджуватись: ТОП-3 знаки зодіаку, на яких чекають доленосні зміни

15:24

Неофіційна дружина Путіна Кабаєва поїхала до Китаю, щоб узяти своє

15:23

Чому 6 вересня не можна залишати дім неприбраним: яке церковне свято

15:06

Новий сезон "Венсдей": про що буде 3 частина популярного серіалу

14:51

Тисячі солдатів іноземного контингенту в Україні: важлива заява Зеленського

14:49

Чому кіт не йде, коли ви його кличете: неочікувана відповідь " вусатого ігнору"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти