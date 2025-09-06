У регіоні відбуваються дуже дивні речі: експерт назвав наступу ціль РФ для атаки

За словами Ступака, Захід зараз - як Діснейленд: де все добре, горять лампочки і є попкорн. Однак все це до пори до часу.

https://glavred.net/world/v-regione-proishodyat-ochen-strannye-veshchi-ekspert-nazval-sluduyushchuyu-cel-rf-dlya-ataki-10695503.html Посилання скопійоване

Експерт вказав на небезпеку агресії РФ для Заходу / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Про що сказав Ступак:

Західний світ розуміє ситуацію в Україні, але далеко не до кінця

Безпека країн Балтії дійсно перебуває під великим питанням

Військовий експерт, колишній працівник СБУ Іван Ступак дав відповідь, чи розуміють на Заході, що Росія в разі миру в Україні на невигідних Києву умовах, відновить свої військові можливості і вдаватиметься до нових агресивних кроків. Особливу увагу він звернув на безпеку країн Балтії.

"Захід - як Діснейленд: де все добре, горять лампочки і є попкорн. Західний світ розуміє ситуацію в Україні, але далеко не до кінця. Це в нас війна і ми все розуміємо, проте якщо війна прийде вже до європейців, вони, звісно, очманіють. Я навіть не уявляю, як тоді розгортатимуться події. Але ж безпека країн Балтії дійсно під великим питанням. І такі слова - не інформаційне накачування. У регіоні реально відбуваються дуже дивні речі, які мене щиро насторожують", - розповів він в розмові з Главредом. відео дня

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Також Ступак відповів, чи може Росія відповісти Європі на військову підтримку України.

"Чимось відповість, але було б чим. Якби ми про це говорили у вересні 2022 року, я б, звісно, з вами чітко погодився, що Росія буде мститися. Але зараз, навіть незважаючи на розмови про величезну економіку, Росія реально виснажена", - каже він.

За словами Ступака, Російська Федерація зараз спалила всю передову військову техніку, яка створювалася за час перебування Путіна при владі.

"Жирні нульові та десяті, коли вартість нафти доходила до 120 доларів за барель, минули. Наразі таких цін немає і близько. До того ж більшою мірою спалено і все те, що клепали діди з часів закінчення Другої світової. Тому я не думаю, що за декілька років Росія зможе відновитися. На неї чекають серйозні проблеми", - резюмує Ступак.

Атаки та провокації РФ проти Заходу - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, в Німеччині повідомили про атаку Росії на країну. У розмові з французьким телеканалом LCI після зустрічі з Еммануелем Макроном канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія веде проти Німеччини цілеспрямовану кампанію.

Також не так давно винищувачі США екстрено перехопили літак РФ біля Аляски. Після інциденту командування попередило, що воно готове до "застосування низки варіантів реагування для захисту Північної Америки".

Нещодавно російський літак знову "дражнився" з НАТО і нелегально увійшов у повітряний простір Литви. Після неприємної ситуації Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії та вручило йому офіційну претензію.

Більше цікавих новин:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред