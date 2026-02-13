350 землетрусів сталося в Україні за 3 роки: чи пов'язано це з війною

Експерт пояснив, як формуються землетруси.

https://glavred.net/ukraine/350-zemletryaseniy-proizoshlo-v-ukraine-za-3-goda-svyazano-li-eto-s-voynoy-10740614.html Посилання скопійоване

350 землетрусів сталося в Україні за 3 роки / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

За останні 10 років в Україні сталося 665 землетрусів

Чи пов'язано це з війною

В Україні за останні роки сильно почастішали землетруси. Тільки за останні 3 роки на території нашої країни було зафіксовано 350 землетрусів.

В інтерв'ю Главреду доктор фізико-математичних наук і провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна Національної академії наук України (НАНУ) Дмитро Гринь пояснив, що це не пов'язано з війною в нашій країні.

відео дня

Він пояснив, що землетруси формуються на значних глибинах.

"В Україні осередки більшості зафіксованих землетрусів залягають на глибині приблизно 5-7, 10-12 кілометрів. Це процеси глибинного характеру, і ніякої енергії вибухів недостатньо для того, щоб "запустити" або спровокувати землетрус на таких глибинах", - зазначив Гринь.

За його словами, події на поверхні жодним чином не можуть активізувати глибинні тектонічні процеси.

"Тому це закономірне природне явище, яке відбувається само по собі. Людство, принаймні поки що, не може ні прискорити, ні уповільнити землетруси. Це два окремі явища, які між собою ніяк не пов'язані", - підсумував експерт.

Землетруси в Україні

За даними volcanodiscovery, за останні 10 років в Україні сталося 665 землетрусів. Більшість з них зафіксовані в Полтавській області, біля Кримського півострова і поблизу кордону з Молдовою.

Одне з останніх сталося в Полтавській області. Підземні поштовхи зареєстрували о 19:46 вечора за київським часом 6 лютого. Епіцентр був поблизу села Мільці Полтавської громади, на глибині 9 кілометрів.

Як писав Главред, 28 жовтня в Україні стався землетрус у Дністровському районі Чернівецької області. Землетрус мав магнітуду 1,4 (за шкалою Ріхтера). Він стався на глибині 3 км.

29 вересня у Львівській області стався землетрус. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус відноситься до слабовідчутних.

У травні в Одеській області відчули землетрус. Його магнітуда була 4,6.

Вам може бути цікаво:

Про особу: Дмитро Гринь Дмитро Миколайович Гринь — український вчений-сейсмолог, доктор фізико-математичних наук і провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна Національної академії наук України (НАНУ). Один з провідних українських експертів із землетрусів та сейсмічної активності, регулярно коментує для ЗМІ природні причини землетрусів в Україні та сусідніх регіонах, сейсмічні ризики для різних областей України, вплив людської діяльності та вибухів на сейсмічність.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред