Мета визначена: РФ готує ракетний удар по Україні, названо терміни

Вже зараз в небі над Україною зафіксовані перші безпілотники і балістика

https://glavred.net/war/cel-opredelena-rf-gotovit-raketnyy-udar-po-ukraine-nazvany-sroki-10740602.html Посилання скопійоване

РФ готує ракетний удар по Україні, названо терміни / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли РФ готує новий обстріл

Яка головна мета окупантів

З'явилася інформація та ознаки, що вказують на ймовірне нанесення удару балістичною зброєю по Києву в найближчі 48 годин.

Як повідомляють моніторингові канали, для удару може бути задіяно близько 25 балістичних ракет 9М723 комплексу "Іскандер" і ракети-обманки РМ-48У.

відео дня

Вже станом на вечір, 13 лютого, в небі над Україною зафіксовані перші безпілотники і балістика, повідомляють у ЗС ЗСУ.

Як РФ змінить тактику обстрілів: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Іскандер / Инфографика: Главред

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Удари по Україні — останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, моніторинговий канал ЕРадар попередив, що найближчим часом російські війська можуть здійснити ще одну масштабну комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і дронів.

Також повідомлялося, що 8 лютого російські окупаційні сили завдали удару по Києву балістичними ракетами, в результаті чого в столиці прогриміли потужні вибухи.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, коментуючи масовані атаки РФ, зазначив, що з підвищенням температури їх інтенсивність може зменшитися. Водночас, за його оцінкою, Росія не припинить удари по енергетичній інфраструктурі, проте може частково змінити пріоритети і зосередитися на інших цілях.

Вам може бути цікаво:

Про ресурс: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БПЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред