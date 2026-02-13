Рус
Мета визначена: РФ готує ракетний удар по Україні, названо терміни

Сергій Кущ
13 лютого 2026, 20:00
613
Вже зараз в небі над Україною зафіксовані перші безпілотники і балістика
З'явилася інформація та ознаки, що вказують на ймовірне нанесення удару балістичною зброєю по Києву в найближчі 48 годин.

Як повідомляють моніторингові канали, для удару може бути задіяно близько 25 балістичних ракет 9М723 комплексу "Іскандер" і ракети-обманки РМ-48У.

Вже станом на вечір, 13 лютого, в небі над Україною зафіксовані перші безпілотники і балістика, повідомляють у ЗС ЗСУ.

Як РФ змінить тактику обстрілів: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Іскандер
Іскандер / Инфографика: Главред

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, моніторинговий канал ЕРадар попередив, що найближчим часом російські війська можуть здійснити ще одну масштабну комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і дронів.

Також повідомлялося, що 8 лютого російські окупаційні сили завдали удару по Києву балістичними ракетами, в результаті чого в столиці прогриміли потужні вибухи.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, коментуючи масовані атаки РФ, зазначив, що з підвищенням температури їх інтенсивність може зменшитися. Водночас, за його оцінкою, Росія не припинить удари по енергетичній інфраструктурі, проте може частково змінити пріоритети і зосередитися на інших цілях.

Про ресурс: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БПЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

