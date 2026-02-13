Агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні – експерт

Удари Росії по об'єктах в Україні стали більш точними та ефективними, зазначив Володимир Омельченко.

РФ готує нові удари по Україні

Важливе із заяв Омельченка:

У МАГАТЕ допомагають наносити удари РФ по Україні

Інформацію з України в МАГАТЕ передають РФ

Окупанти РФ відстежують стан української енергосистеми через супутники та агентуру в МАГАТЕ.

Таку заяву в ефірі Київ24 зробив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, після початку інспекцій агентства на атомних станціях і підстанціях "удари Росії по цих об'єктах стали більш точними і ефективними".

"На мій погляд, інспектори збирали інформацію, все знімали і фотографували, а потім ці дані могли передаватися російським спецслужбам", – заявив Омельченко.

Чому РФ атакує енергетику: пояснення експерта

Фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев зазначає, що удари по підстанціях і магістральних лініях електропередачі націлені на ослаблення стійкості української енергосистеми. За його словами, такі атаки обмежують можливість перерозподіляти електроенергію між регіонами.

Коли мережа працює під високим навантаженням, пошкодження критичної інфраструктури змушують вводити тимчасові відключення, щоб запобігти масштабним аваріям і більш тяжким наслідкам для системи в цілому.

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Про персону: Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

