"Зворушливий момент": вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта

Вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта / колаж: Главред, фото: instagram.com/ozzyosbourne, instagram.com/sharonosbourne

Шерон Осборн обговорювала можливість використання голограми Осборна для виступу на сцені

Ідея цифрового відродження артиста вже має реальні прецеденти

Вдова легендарного музиканта Оззі Осборна Шерон веде переговори про відродження фестивалю Ozzfest. Про це повідомляє портал RadarOnline.

73-річна Шерон обговорювала з організаторами заходу можливість використання голограми Осборна для виступу на сцені.

Останній раз фестиваль проводився в класичному форматі в 2018 році, а в 2019 - у вигляді новорічного шоу.

Інсайдери кажуть, що захід може стати по-справжньому глобальним: аналізується можливість проведення шоу не на одному, а відразу на декількох континентах.

"Вони обговорювали можливість використання голограми Оззі - ті, хто знав музиканта, вважають, що це буде зворушливим моментом", - повідомив виданню інсайдер.

Ідея цифрового воскресіння артиста, хоч і здається футуристичною, вже має реальні прецеденти в музичній індустрії, найяскравішим з яких є шоу шведської групи ABBA.

Крім того, голограма Майкла Джексона виконала пісню "Slave to the Rhythm" на церемонії Billboard Music Awards 2014, створена компанією Digital Domain. Незважаючи на використання передових технологій, виступ викликав неоднозначні відгуки, нагадуючи скоріше зображення з відеоігри.

Оззі Осборн - подробиці

6 липня 2025 року Оззі Осборн зіграв свій прощальний концерт з групою Black Sabbath на фестивалі в Бірмінгемі у Великобританії.

22 липня 2025 року пішов з життя Оззі Осборн - британський співак і музикант, який назавжди залишив свій слід в історії року. Смерть 76-річного Принца темряви не була несподіванкою ні для його родини, ні для шанувальників - 20 років він страждав від хвороби Паркінсона, а за кілька місяців до кінця втратив здатність ходити. У 2020-му в Оззі виявили емфізему легенів.

Про особу: Оззі Осборн Оззі Осборн — британський рок-співак, музикант, один із засновників і учасник групи Black Sabbath, яка мала значний вплив на появу таких музичних стилів, як хард-рок і хеві-метал. Успішність його кар'єри та популярність принесли йому неофіційний титул "Хрещеного батька хеві-металу", повідомляє Вікіпедія.

