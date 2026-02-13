Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Зворушливий момент": вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта

Віталій Кірсанов
13 лютого 2026, 20:47
45
Інсайдери кажуть, що захід може стати справді глобальним.
Вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта
Вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта / колаж: Главред, фото: instagram.com/ozzyosbourne, instagram.com/sharonosbourne

Коротко:

  • Шерон Осборн обговорювала можливість використання голограми Осборна для виступу на сцені
  • Ідея цифрового відродження артиста вже має реальні прецеденти

Вдова легендарного музиканта Оззі Осборна Шерон веде переговори про відродження фестивалю Ozzfest. Про це повідомляє портал RadarOnline.

73-річна Шерон обговорювала з організаторами заходу можливість використання голограми Осборна для виступу на сцені.

відео дня

Останній раз фестиваль проводився в класичному форматі в 2018 році, а в 2019 - у вигляді новорічного шоу.

Інсайдери кажуть, що захід може стати по-справжньому глобальним: аналізується можливість проведення шоу не на одному, а відразу на декількох континентах.

"Вони обговорювали можливість використання голограми Оззі - ті, хто знав музиканта, вважають, що це буде зворушливим моментом", - повідомив виданню інсайдер.

Ідея цифрового воскресіння артиста, хоч і здається футуристичною, вже має реальні прецеденти в музичній індустрії, найяскравішим з яких є шоу шведської групи ABBA.

Крім того, голограма Майкла Джексона виконала пісню "Slave to the Rhythm" на церемонії Billboard Music Awards 2014, створена компанією Digital Domain. Незважаючи на використання передових технологій, виступ викликав неоднозначні відгуки, нагадуючи скоріше зображення з відеоігри.

Оззі Осборн - подробиці

6 липня 2025 року Оззі Осборн зіграв свій прощальний концерт з групою Black Sabbath на фестивалі в Бірмінгемі у Великобританії.

22 липня 2025 року пішов з життя Оззі Осборн - британський співак і музикант, який назавжди залишив свій слід в історії року. Смерть 76-річного Принца темряви не була несподіванкою ні для його родини, ні для шанувальників - 20 років він страждав від хвороби Паркінсона, а за кілька місяців до кінця втратив здатність ходити. У 2020-му в Оззі виявили емфізему легенів.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Оззі Осборн

Оззі Осборн — британський рок-співак, музикант, один із засновників і учасник групи Black Sabbath, яка мала значний вплив на появу таких музичних стилів, як хард-рок і хеві-метал. Успішність його кар'єри та популярність принесли йому неофіційний титул "Хрещеного батька хеві-металу", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Келлі Осборн Оззі Осборн новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Референдум та зустріч із Путіним: Зеленський назвав вирішальну дату для України

Референдум та зустріч із Путіним: Зеленський назвав вирішальну дату для України

22:25Політика
"Зеленському доведеться діяти": гучна заява Трампа про завершення війни

"Зеленському доведеться діяти": гучна заява Трампа про завершення війни

20:45Світ
350 землетрусів сталося в Україні за 3 роки: чи пов'язано це з війною

350 землетрусів сталося в Україні за 3 роки: чи пов'язано це з війною

20:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

Гороскоп на сьогодні 14 лютого: Терезам - радість, Близнюкам - турботи

Гороскоп на сьогодні 14 лютого: Терезам - радість, Близнюкам - турботи

Останні новини

22:42

Салат всього з трьох інгредієнтів: бомбічний рецепт

22:25

Референдум та зустріч із Путіним: Зеленський назвав вирішальну дату для України

22:12

Агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні – експерт

22:05

Як розпізнати справді розумну людину: її видають 5 неочевидних ознак

21:41

Джастін Трюдо придбав любовне гніздечко для Кеті Перрі

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
21:13

У Києві екстрено змінюють формат навчання в школах та дитсадках: що треба знати

21:08

Українців відучуватимуть пити: у Кабміні розповіли про план на 3 роки

21:06

Дружина Віктора Павлика вирішила відмовитися від прізвища

20:47

"Зворушливий момент": вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта

Реклама
20:45

"Зеленському доведеться діяти": гучна заява Трампа про завершення війни

20:27

350 землетрусів сталося в Україні за 3 роки: чи пов'язано це з війною

20:15

Як вимикатимуть світло в Рівному 14 лютого: новий графік для Рівненської області

20:00

Мета визначена: РФ готує ракетний удар по Україні, названо терміни

19:47

Прибирання житла вже ніколи не буде таким, як раніше: топ-5 правил ідеального клінінгу

19:42

"Рухається зі швидкістю равлика": Рютте висміяв армію Путіна

19:10

Чому Трамп до весни не вийде з мирних переговорівПогляд

18:59

"Це неприпустимо!": ПриватБанк блокує рахунки військових

18:55

"Штати можуть влупити": прогноз потужного удару США, який переверне РФ

18:44

"Гонка виявилася нервовою": українець вперше в історії став чемпіоном "Формули-4"Відео

18:41

"Тепла вже не побачать": тривожний прогноз відключення батарей у Києві

Реклама
18:31

Старого світопорядку, заснованого на правах і правилах, більше не існує - Мерц

18:26

Заблокували всюди: скандал з Тодоренко набирає обертів у РФ

18:25

Триває збір заявок на Міжнародну премію з документалістики імені Руслана Ганущака новини компанії

17:47

Ванна буде як нова: як позбутися цвілі у ванній кімнатіВідео

17:35

Чорна цвіль зникне за лічені хвилини: секретна "зброя" ховається в холодильникуВідео

17:26

В одному з міст України планують посилити контроль електропостачання - деталі

17:17

В одному регіоні України розширили зону примусової евакуації дітей: що відомо

17:15

"Був відчай": Фединчик розкрив, як пережив зраду Наталки Денисенко

16:50

Долар з євро раптово злетіли: свіжий курс валют на 16 лютого

16:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на малюнку сніговика і оленя за 75 с

16:30

Ім'я поза законом: суд постановив повернути "Ісусу Христу" старі дані

16:17

Стюардеса назвала 4 речі, які заборонено робити під час польоту

16:04

Густий туман і ожеледь: синоптики попередили мешканців Харкова про небезпечну погоду

16:04

Новий циклон увірвався до України: синоптики попередили про небезпеку

15:59

"Сказала ні": зірка "Дизель Шоу" жорстко висловився про вчинок Яні Глущенко

15:57

Як символ сучасної боротьби: яке славетне слово повернула в українську мову війна

15:40

Подешевшали неочікувано: в Україні впали ціни на популярні продукти

15:35

Стрибки температури, дощі та сніг: коли Україну атакує негода, точна дата

15:15

ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталі від Генштабу

15:03

Слова "катишки" не існує в українській мові - як правильно сказатиВідео

Реклама
14:56

"Без прикрас": Майкл Дуглас готує відверті мемуари про кар'єру та боротьбу з раком

14:14

Коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів - перші деталі

14:04

Що не показують у фільмах про Середньовіччя: правда про гігієну, науку та жінок

14:02

В рази прискорить ріст волосся: який дешевий аптечний засіб варто додавати у шампунь

13:55

Чому 14 лютого не можна лікувати зуби: яке церковне свято

13:53

Голлівудський актор публічно підтримав Гераскевича після скандалу на Олімпіаді

13:21

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

13:18

Чи варто боятися п'ятниці 13-го - священник розкрив правду про містичний деньВідео

13:15

"Відчувати себе": відома стилістка розкрила головні тренди на 2026 рік

12:37

Циклони накриють Україну: погода на вихідних принесе відлигу до +10 і мокрий сніг

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти