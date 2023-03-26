"Закінчу за 24 години": Трамп видав очманілу заяву про завершення війни в Україні

Він заявив, що нібито може закінчити війну, розв'язану Росією, "дуже швидко", після того, як його оберуть президентом.

Трамп / Скріншот YouTube

Колишній президент США Дональд Трамп видав нову порцію заяв про війну в Україні. Так, він пообіцяв своїм виборцям завершити війну Росії проти України через 24 години після обрання на другий президентський термін.

На мітингу перед шанувальниками в Техасі Трамп сказав, що російський диктатор Володимир Путін почав стягувати війська до кордонів України після його програшу на виборах. Він також звинуватив Адміністрацію президента США Джо Байдена в тому, що вона не пробує вести переговори з диктатором.

Він заявив, що нібито може закінчити війну, розв'язану Росією, "дуже швидко", після того, як його оберуть президентом.

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"Коли я кажу так, я збираюся досягти врегулювання дуже швидко... у мене буде врегулювання протягом 24 годин. Стоячи перед вами сьогодні, я - єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку. Я заваджу Третій світовій війні, до якої ми наближаємося", - сказав Трамп.

Варто відзначити, що раніше Дональд Трамп перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну назвав геніальним визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "Донецької та Луганської республік".

"Я побачив це вчора по телевізору, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово", — сказав Трамп 23 лютого, за день але масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Екс-глава Білого дому вважає, що Путін має намір виступити миротворцем.

"Отже, Путін зараз каже: "Це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - сказав Трамп.

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