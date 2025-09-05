Окупанти відводять сили із одного напрямку: в ДПСУ сказали, де стихають атаки РФ

Підрозділи окупантів зазнали великих втрат на цьому напрямку.

Ситуація на Сумському напрямку / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Окупанти зменшили кількість атак на Сумському напрямку

Ворог відводить свої накопичені сили з цього напрямку

Прикордонники зафіксували суттєве зменшення атак армії країни-агресора Росії на Сумському напрямку. Сили ворога перекидають на інші напрямки. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Хлопці з наших підрозділів, які знаходяться в межах Сумської області на тому напрямку, де ворог продовжує вести свої активні дії малими піхотними групами - це Хотінська та Юнаківська громади, кажуть, що кількість атак або дій ворога суттєво зменшилася, ніж це було на початку, коли противник намагався просунутися вглиб території нашої країни на цьому напрямку", - наголосив він. відео дня

За його словами, підрозділи окупантів, які зазнали великих втрат на цьому напрямку, також активно змінюються.

"Ворог поступово відводить свої накопичені сили з цього напрямку, перекидаючи їх зокрема і на південь", - каже речник ДПСУ.

Демченко також додав, що підрозділи Сумського прикордонного загону та бригади "Сталевий кордон" днями відвідав голова ДПСУ Сергій Дейнеко, який ознайомився з обстановкою та відзначив особовий склад за стійкість у боях з ворогом.

Бої в Сумській області

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявляв, що росіяни хотіли взяти під контроль східну частину Сумської області, вийти на відстань пострілу зі ствольної артилерії та просто знищувати місто.

За його словами, захоплення Сум передбачало б також перерізання фронтової логістики між Сумами та Харковом.

Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що бойові дії на території Дніпропетровської області є частиною стратегії російських військ зі створення так званих санітарних зон уздовж українського кордону.

Аналітики DeepState говорили, що російські військові намагаються закріпитися на північних околицях Куп'янська. Вони використовують тактику просочування в місто і встановлюють прапори, щоб використати цю картинку в пропагандистських цілях.

Водночас, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук сказав, що ситуація поблизу Покровська залишається надзвичайно напруженою. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорвати оборону міста, зокрема через систему каналізації.

Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

