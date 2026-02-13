"Був відчай": Фединчик розкрив, як пережив зраду Наталки Денисенко

Актор зізнався, що йому було складно впоратися зі своїми почуттями.

Андрій Федінчик про зраду

Андрій Федінчик розповів про емоції після зради

Як актор пережив зраду близької людини

Український актор Андрій Федінчик розповів про свої емоції після того, як дізнався про зраду колишньої дружини Наталки Денисенко. Федінчик зізнався в коментарі програмі "Ранок у великому місті", як справлявся з потрясінням.

За словами актора, новина про зраду сильно вплинула на його психоемоційний стан. Андрій зізнався, що відчував справжній відчай.

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик розлучилися / instagram.com/natalka_denisenko

"На душі було відчай. Зараз вже більш-менш, ситуація вирівнялася", — розповів Фединчик.

Актор також розкрив, як впоратися з потрясінням і жити далі після зради партнера.

"Полюбити себе. Зрозуміти, що ти у себе є. І головне — не зрадити собі самому. А коли зраджують тобі, а ти у себе є, все не так страшно", — відповів Андрій Аліні Шаманській.

Андрій Федінчик — особисте життя / фото: instagram.com, Андрій Федінчик

Андрій Федінчик і Наталка Денисенко — розлучення

Українські актори Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися в травні 2025 року після 8 років шлюбу. Ініціатором розриву стала Денисенко. Причиною вона назвала втрату почуттів, різні погляди на життя і вплив війни. Пара виховує спільного сина, розлучення відбулося через суд. Андрій Федінчик заявляв, що під час його служби в ЗСУ Наталка вже мала стосунки на стороні.

Про особу: Андрій Федінчик Андрій Федінчик - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2021). Федінчик народився 25 лютого 1985 року в місті Улан-Батор (Монголія). Дитинство і юність провів у Житомирі. Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультет "Актор театру, кіно і телебачення", який закінчив у 2006 році. У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарева "Крути 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора в повнометражному художньому фільмі Андрій Федінчик вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2024 року військовий переніс складну операцію на хребті, після чого проходив тривалу реабілітацію.

