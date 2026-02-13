Рус
"Був відчай": Фединчик розкрив, як пережив зраду Наталки Денисенко

Христина Трохимчук
13 лютого 2026, 17:15
Актор зізнався, що йому було складно впоратися зі своїми почуттями.
Андрій Федінчик про зраду
Андрій Федінчик про зраду / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Андрій Федінчик

Ви дізнаєтеся:

  • Андрій Федінчик розповів про емоції після зради
  • Як актор пережив зраду близької людини

Український актор Андрій Федінчик розповів про свої емоції після того, як дізнався про зраду колишньої дружини Наталки Денисенко. Федінчик зізнався в коментарі програмі "Ранок у великому місті", як справлявся з потрясінням.

За словами актора, новина про зраду сильно вплинула на його психоемоційний стан. Андрій зізнався, що відчував справжній відчай.

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик
Наталка Денисенко і Андрій Федінчик розлучилися / instagram.com/natalka_denisenko

"На душі було відчай. Зараз вже більш-менш, ситуація вирівнялася", — розповів Фединчик.

Актор також розкрив, як впоратися з потрясінням і жити далі після зради партнера.

"Полюбити себе. Зрозуміти, що ти у себе є. І головне — не зрадити собі самому. А коли зраджують тобі, а ти у себе є, все не так страшно", — відповів Андрій Аліні Шаманській.

Як зараз виглядає Андрій Федінчик
Андрій Федінчик — особисте життя / фото: instagram.com, Андрій Федінчик

Андрій Федінчик і Наталка Денисенко — розлучення

Українські актори Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися в травні 2025 року після 8 років шлюбу. Ініціатором розриву стала Денисенко. Причиною вона назвала втрату почуттів, різні погляди на життя і вплив війни. Пара виховує спільного сина, розлучення відбулося через суд. Андрій Федінчик заявляв, що під час його служби в ЗСУ Наталка вже мала стосунки на стороні.

Про особу: Андрій Федінчик

Андрій Федінчик - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2021).

Федінчик народився 25 лютого 1985 року в місті Улан-Батор (Монголія). Дитинство і юність провів у Житомирі.

Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультет "Актор театру, кіно і телебачення", який закінчив у 2006 році. У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарева "Крути 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора в повнометражному художньому фільмі

Андрій Федінчик вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2024 року військовий переніс складну операцію на хребті, після чого проходив тривалу реабілітацію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Наталка Денисенко Андрій Федінчик
