Новий циклон увірвався до України: синоптики попередили про небезпеку

Руслана Заклінська
13 лютого 2026, 16:04
Львівський гідрометцентр оприлюднив прогноз на 14 лютого.
Новий циклон увірвався до України: синоптики попередили про небезпеку
Прогноз погоди на Львівщині на 14 лютого / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода на Львівщині 14 лютого
  • Яка температура повітря вночі та вдень по області
  • Коли прогнозується сніголавинна небезпека

У суботу, 14 лютого, на Львівщині погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ та мокрий сніг. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, вночі по всій території області прогнозують дощ та мокрий сніг, удень опади будуть місцями. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Видимість в опадах і тумані погіршуватиметься до 500-1000 метрів.

Вітер на Львівщині північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, вдень становитиме 2-7° тепла.

На дорогах області очікується ожеледиця, тож водіїв та пішоходів закликають бути обережними.

Погода в Украине 14 февраля
Погода в Україні 14 лютого / Фото: скріншот з сайту meteoprog

Погода у Львові 14 лютого

У Львові також буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують дощ та мокрий сніг, удень без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, на дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у місті становитиме від 1° морозу до 1° тепла, вдень - 4-6° тепла. Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Крім того, 16 лютого у зв’язку зі снігопадами в горах Львівської області прогнозують помірну сніголавинну небезпеку (2 рівень). Туристів і мешканців гірських районів закликають стежити за оновленнями прогнозів та дотримуватися правил безпеки.

Якою буде погода в Україні до кінця зими та на початку весни

За прогнозами провідних метеосистем ECMWF та UK Met Office, до кінця зими снігові фронти в Україні змістяться на північ, тоді як більша частина території країни залишатиметься без істотних опадів.

Водночас уже в березні синоптики очікують ранньовесняну погоду. Сніг швидко танутиме по всій країні, а опади матимуть переважно локальний характер.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, за прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, 14-15 лютого погоду визначатимуть циклони та теплі повітряні маси з півдня Європи. Очікуються опади, тумани, поривчастий вітер і коливання тиску. Температура буде вищою за кліматичну норму, особливо на півдні.

Також у Полтаві та області 13 лютого очікується хмарна погода з проясненнями, вдень - невеликий дощ, місцями ожеледиця. 14 лютого прогнозують хмарну погоду з дощем і місцями туманом, температура - 0…+5°.

Крім цього, на вихідних 14-15 лютого погоду в Україні визначатимуть циклони, повідомила синоптик Наталія Діденко. У суботу циклон із центром над Дніпропетровщиною принесе дощі у східні, південні та частково центральні області, невеликі опади можливі й на заході.

Читайте також:

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

погода новини Львова Львівська область прогноз погоди Погода на завтра погода Львів
"Тепер офіційно": Анастасія Половинкіна показала свого коханого

