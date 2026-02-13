Рус
"Тепла вже не побачать": тривожний прогноз відключення батарей у Києві

Олексій Тесля
13 лютого 2026, 18:41
Для деяких будинків вже ведеться робота над розробкою планів підготовки до наступної зими.
Українців попередили про ймовірність відключення опалення

Важливе із заяв Харченка:

  • Опалення неможливо відновити приблизно в 1 200 будинках
  • Ведеться робота над розробкою планів підготовки до наступної зими

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко прокоментував питання про те, чи може в Україні повторитися ситуація з масовим відключенням опалення в результаті російських ударів.

"Звичайно, це безпосередньо залежить від обстрілів. Зараз опалення неможливо відновити приблизно в 1 200 будинках, які обслуговувала Дарницька ТЕЦ-4. У цьому опалювальному сезоні вони тепла вже не побачать", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що для цих будинків вже ведеться робота над розробкою планів підготовки до наступної зими.

"Безумовно, в Києві, так само як у Кривому Розі та Одесі, основний фокус зараз — на підвищенні стійкості теплових систем: до відключень електроенергії та до атак. Це велика робота, яку неможливо виконати за один рік, але частину завдань цілком реально реалізувати вже під час підготовки (яка вже починається) до найближчої зими", - додав Харченко.

Опалення в Києві: оцінка фахівця

Керівник аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував, які шанси на відновлення теплопостачання і стабільну роботу комунальних систем столиці після масштабних атак РФ.

Він зазначив, що підключити житлові будинки до мобільних міні-котелень не так просто: цьому передує складний комплекс технічних заходів, що вимагають ретельної підготовки і значних ресурсів.

Раніше повідомлялося, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про персону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

новини Києва Олександр Харченко
