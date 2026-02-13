Подешевшали неочікувано: в Україні впали ціни на популярні продукти

Головне:
- Ціни на сезонні фрукти в Україні знизились
- Найпомітніше подешевшали мандарини Іспанія
- Яблука тепер коштують менше 40 гривень за кілограм
Через два тижні закінчується зима і це вже позначилося на цінах на улюблені сезонні фрукти українців у супермаркетах. Мова йде про апельсини, мандарини та яблука.
Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Сьогодні, 13 лютого, ціни на ці фрукти нижчі, ніж середньомісячні показники у січні поточного року.
Як переписали ціни на фрукти в Україні
Апельсини сьогодні в середньому коштують 64,40 гривні за кілограм, хоча минулого місяця українці їх купували за 76,28 гривні. Знизилися ціни і на апельсини преміум - ціна на них сьогодні 77 гривень замість 81,52 гривень у січні.
За кілограм мандаринів у супермаркетах покупці сьогодні заплатять в середньому 69,40 гривні. У січні такі фрукти продавали за ціною 70,83 гривні. Мандарини Іспанія подешевшали ще помітніше - ціна знизилась з 186,30 гривень у січні до 114,90 станом на 13 лютого.
Найдоступніші взимку фрукти - яблука українські тепер коштують менше 40 гривень за кілограм. Сьогодні ціна на них становить 37,26 гривні проти 40,83 гривень у січні.
Що буде з цінами на продукти в Україні - думка спеціаліста
Главред писав, що за словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, через удари Росії по енергосистемі України, продукти у магазинах постійно дорожчають.
За його словами, російські обстріли впливають на собівартість виробництва, тому підприємства підвищують втрати, які поступово закладають у ціну. При цьому, про різке здорожчання продуктів в Україні наразі мова не йде.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні така риба як скумбрія, оселедець, чи короп раніше була досить доступною. Однак цього місяця ціни на ці види риби переписали, у супермаркетах вона подорожчала.
Раніше стало відомо, що пачка кави популярного виробника у порівнянні із середньомісячними показниками за січень поточного року, коштує на 75,60 гривні більше.
Нещодавно аналітики повідомили, що в Україні знову ростуть ціни на тепличні огірки. Це зростання вартості популярних овочів пов'язують з активізацією попиту на тлі низької пропозиції продукції.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
