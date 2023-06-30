"Потрібно поступитися частиною території України Росії": Трамп знову підіграв Путіну

Путін був "дещо ослаблений" заколотом "вагнерівців", тому США повинні використовувати цей момент для переговорів про мирне врегулювання, вважає Трамп.

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Дональд Трамп знову зганьбився своєю заявою про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Колишній президент США Дональд Трамп зробив чергову скандальну заяву про Україну. Зокрема, він заявив, що нашій країні можливо доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

В інтерв'ю Reuters ексглава Білого дому заявив, що у війні Росії та України потрібен "правильний парламентер". На його думку, щоб зупинити війну, потрібно поступитися частиною території Росії. За його словами, це було б "предметом переговорів", якби він був президентом США.

При цьому Трамп додав, що українці, які вели енергійну боротьбу за захист своєї землі, "заслужили великий кредит".

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"Я думаю, що вони (українці, - ред.) матимуть право залишити собі більшу частину того, що вони заробили, і я думаю, що Росія теж погодиться на це. Вам потрібен правильний посередник або парламентер, а у нас його зараз немає", — сказав він.

Трамп також прокоментував бунт ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. За його словами, російський диктатор Путін був "дещо ослаблений" заколотом "вагнерівців", тому США повинні використовувати цей момент для переговорів про мирне врегулювання між Росією та Україною.

"Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну", - сказав Трамп.

"Я думаю, що найбільша річ, яку США повинні робити зараз, – це встановлення миру: зібрати Росію та Україну й укласти мир", - додав колишній президент США.

Що стосується звинувачень у військових злочинах, висунутих проти Путіна Міжнародним кримінальним судом в березні минулого року, Трамп сказав, що його долю слід обговорювати, коли війна закінчиться.

"Тому що зараз, якщо ви порушите цю тему, ви ніколи не досягнете миру, ви ніколи не досягнете врегулювання", - заявив експрезидент США.

Заяви Трампа про війну в Україні

У березні Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну Росії проти України через 24 години після обрання на другий президентський термін.

У квітні Трамп видав дивний прогноз про те, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну.

У травні колишній президент США тричі не зміг однозначно відповісти на питання, кого він хоче бачити переможцем у війні Росії проти України.

"Я не думаю з точки зору перемоги і поразки. Я думаю про те, як це врегулювати", - сказав Трамп під час дебатів на телеканалі CNN.

Під час цих же дебатів експрезидент США відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем, пояснивши це тим, що це могло б зашкодити переговорам з країною-агресором РФ.

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