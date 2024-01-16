'Ми з Путіним чудово ладнаємо': Трамп знову пообіцяв 'швидко' закінчити війну в Україні

Дональд Трамп вважає, що зможе залучити до переговорів президентів України і Росії, оскільки він має з ними має "чудові відносини".

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Дональд Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 56-а окрема мотопіхотна Маріупольська бригада Збройних Сил України

Експрезидент США та кандидат у президенти на виборах 2024 року Дональд Трамп сказав, що у разі повернення до влади він "дуже швидко" завершить війну в Україні. Трамп обіцяє покласти край війні, оскільки він має "чудові відносини" як з Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським. Про це Дональд Трамп заявив після перемоги на республіканських праймериз у Айові.

Трамп запевняє, що у разі його приходу до влади в США, добрі стосунки з російським диктатором нібито допоможуть швидко завершити війну.

"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено… Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко", - сказав Трамп. відео дня

Крім цього, експрезидент США стверджує, що зможе залучити до діалогу президента Зеленського та кремлівського лідера Путіна. За словами Трампа, війна в Україні взагалі не мала розпочатися.

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни - ред.) ніколи не повинно було статися", - переконує він.

Заява Трампа про війну Росії проти України

Як повідомляв Главред, у вересні 2023 року експрезидент США Дональд Трамп вже висловлював схожі заяви. Тоді він запевняв, що здатен завершити війну в Україні всього за "24 години". Однак він відмовився конкретизувати свої плани, стверджуючи, що не може розкривати всі свої "козирі".

На цю дивну заяву відреагував президент України Володимир Зеленський. Президент запросив екс-президента США Дональда Трампа у зону бойових дій, запевняючи, що зможе за 24 хвилини переконати його, що завершити вторгнення Росії так швидко неможливо.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп отримав переконливу перемогу на республіканських президентських праймеріз в Айові 15 січня. Підрахунок 95% голосів показав, що Трамп здобув 51% підтримки виборців. Губернатор Флориди Рон Десантіс та колишня представниця США в ООН Ніккі Хейлі посіли друге і третє місце відповідно.

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