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Назвав Путіна "дуже розумною людиною, яка хотіла миру": Трамп зморозив нову скандальну заяву

28 березня 2023, 13:33
Експрезидент США заявив, нібито раніше добра ладив з російським диктатором Путіним.
Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп назвав Путіна "дуже розумною людиною, яка хотіла миру"/ ua.depositphotos.com, УНІАН

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виголосив нову скандальну заяву щодо диктатора країни-агресорки РФ Володимира Путіна. Він сказав, нібито Путін "дуже розумна людина".

Таку характеристику главі Кремля, з наказу якого російська окупаційна армія знищує українські міста і жорстоко вбиває українців, Трамп дав, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня. Про це повідомляє Daily Mail.

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, кращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", – заявив Трамп.

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При цьому експрезидент США сказав, що він раніше розмовляв з Путіним і нібито "добре ладив з ним".

Також Трамп заявив, нібито диктатор РФ Путін "хотів миру, а тепер, ймовірно, він отримає все".

Скандальні заяви Трампа

Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року колишній президент США Дональд Трамп заявив про те, що в разі своєї перемоги на президентських виборах у 2024 році нібито зможе упродовж 24 годин закінчити війну в Україні. Після цього він неодноразово повторював цю заяву.

Також Трамп заявляв, що дозволив би диктатору Путіну "захопити певні території України", які він назвав російськомовними. Він сказав, нібито міг би "домовитися" з російським диктатором Путіним, "просто" віддавши тому частину України.

Трамп також заявив, що потрібно діяти швидко, адже нібито "якщо щось не станеться швидко, може початися Третя світова війна". При цьому він чванливо зазначив, начебто він "єдиний кандидат, який здатний не допустити початку Третьої світової".

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