Українців відучуватимуть пити: у Кабміні розповіли про план на 3 роки

Особлива увага приділяється ранньому виявленню та лікуванню розладів, пов'язаних із вживанням алкоголю.

Кабмін затвердив план щодо скорочення споживання алкоголю в Україні на 2026–2028 роки. Планується скоротити споживання алкогольних напоїв у країні та мінімізувати їх шкоду за допомогою "посилення системи державного контролю, профілактики та реагування на наслідки їх споживання на 2026–2028 роки".

Розпорядження уряду №120-р від 5 лютого опубліковано на сайті уряду. Згідно з планом, у 2026 році створять дорожню карту щодо інформування громадян України про шкоду алкоголю.

Також готуватимуть навчальні курси для медпрацівників і соцпрацівників, щоб підвищити їхню кваліфікацію. Особлива увага приділяється ранньому виявленню та лікуванню розладів, пов'язаних із вживанням алкоголю.

План передбачає поетапне впровадження таких послуг у центрах ментального здоров'я: у 2026 році вони будуть доступні в 10% установ, у 2027-му – в 50%, а в 2028-му – в 90%.

Реалізація трирічного плану фінансуватиметься за рахунок держбюджету України, місцевих бюджетів, а також за рахунок міжнародних партнерів.

Зазначимо, що наприкінці 2023 року КМІС за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я провів опитування про культуру споживання алкоголю в Україні.

Опитування показало, що алкоголь споживають 77,4% опитаних: 80,1% чоловіків і 75,2% жінок. Споживання алкоголю найбільш поширене у віковій групі 18-29 років – 86,3%. У віці 30-44 років випивають 80,6% українців, 45-59 років – 80,7%, старше 60 років – 66,5%.

Опитування також показало, що найпопулярнішим алкоголем в Україні є вино (56,1%), пиво (50,5%) і міцні напої (49,6%).

