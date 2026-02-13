Рус
ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

Анна Косик
13 лютого 2026, 13:21оновлено 13 лютого, 13:59
3492
Аналітики пояснили мету контратак Сил оборони.
ССО, Запорожская область
Як змінилася ситуація у Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: карта ISW, Сили спеціальних операцій

Що повідомили аналітики:

  • ЗСУ проводять локальні контратаки
  • Сили оборони, ймовірно, скористалися моментом проблем зі зв'язком в окупантів
  • Росіяни підтверджують контратаки ЗСУ на Запорізькому напрямку

Сили оборони України поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей здійснюють локальні і ситуативні контратаки. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Ймовірно, українські військові пішли вперед, користуючись обмеженнями у роботі терміналів Starlink і соцмережі Telegram в окупаційних сил країни-агресорки Росії.

Starlink / Інфографіка: Главред

Де контратакують ЗСУ

Геолоковані кадри від 12 лютого свідчать про те, що окупанти наносили удари по українських позиціях на схід від річки Гайчур - біля Добропілля та на північ від Варварівки.

З цього аналітики зробили висновок, що українські військові, ймовірно, утримували позиції до 12 лютого і, можливо, проводять локальні контратаки, щоб об'єднати передові позиції.

Про українські контратаки на північ і північний захід від Гуляйполя також повідомляють російські блогери. Однак точної інформації про перебіг бойових дій у них немає через проблеми зі зв'язком в окупантів.

Куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Владислава Селезньова, сподіватися на тривалу паузу на фронті в рамках перемовного процесу не варто.

Російські війська діють за логікою тиску саме там, де українська сторона демонструє слабкі місця. Експерт зазначив, що у випадку тимчасової втрати Покровська та Мирногорода 150-тисячне угруповання росіян може бути перекинуте на південний захід від Костянтинівки, можливо, західніше від Дружківки або на схід Запорізької області.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що бійці 33 окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ звільнили село Косовцеве в Запорізькій області від російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що на півдні України російські війська зосередили значні сили на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Українські захисники ведуть там активну маневрену оборону.

Напередодні повідомлялося, що армія РФ продовжує діяти агресивно, намагаючись нав'язати українським військовим свою ініціативу. Однак підрозділи Сил оборони зберігають стійкість і контроль над ключовими рубежами.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

війна в Україні Запорізька область Дніпропетровська область Фронт
13:21Фронт
