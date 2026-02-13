Референдум та зустріч із Путіним: Зеленський назвав вирішальну дату для України

За його словами, він готовий до зустрічі з російським диктатором.

Зеленський назвав вирішальну дату для України / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

Для проведення референдуму є одна умова

Референдум в Україні може відбутися вже через кілька місяців, але за умови, що вдасться досягти "реального компромісу з Росією".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Atlantic.

Президент заявив, що російська армія зазнає колосальних втрат, а розмови про її "наступ" перебільшені:

"Україна не програє. За один кілометр окупованої української землі вони платять 170 втратами — вбитими або тяжко пораненими, які вже не повернуться. У нас є всі докази. Говорити, що в останні місяці вони десь виграють? Ні".

За його словами, він готовий до зустрічі з російським диктатором.

"Мої заклики до зустрічі з Путіним — це не про емоції. Це про завершення війни. Тільки лідери можуть говорити про найскладніші питання — території. Наша розмова має бути максимально відкритою і спрямованою на те, щоб війна не повторилася", — заявив президент.

Зеленський зазначив, що для проведення референдуму є одна умова.

"Якщо буде реальний компроміс з Росією — всенародний референдум може відбутися через кілька місяців", — поділився президент.

Вибори в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський готовий оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на українських і європейських чиновників, які беруть участь у процесі планування.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді формують робочу групу, яка повинна оперативно опрацювати питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.

Напередодні стало відомо, що члени ЦВК підготують оглядову презентацію, в якій торкнуться всіх проблем, які є і у виборах під час воєнного стану, і в післявоєнних виборах.

Про джерело: The Atlantic The Atlantic (раніше The Atlantic Monthly) - один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США[3]. Заснований в 1857 році в Бостоні. Серед перших співробітників були найвидатніші літератори Нової Англії - Джеймс Расселл Лоуелл, Ральф Уолдо Емерсон, Генрі Лонгфелло, Олівер Венделл Холмс (старший). Виходить 10 разів на рік, раніше був щомісячним[4]. З 2006 року журналом керує Джеймс Беннет. Wikipedia

