Референдум та зустріч із Путіним: Зеленський назвав вирішальну дату для України

Референдум в Україні може відбутися вже через кілька місяців, але за умови, що вдасться досягти "реального компромісу з Росією".
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Atlantic.
Президент заявив, що російська армія зазнає колосальних втрат, а розмови про її "наступ" перебільшені:
"Україна не програє. За один кілометр окупованої української землі вони платять 170 втратами — вбитими або тяжко пораненими, які вже не повернуться. У нас є всі докази. Говорити, що в останні місяці вони десь виграють? Ні".
За його словами, він готовий до зустрічі з російським диктатором.
"Мої заклики до зустрічі з Путіним — це не про емоції. Це про завершення війни. Тільки лідери можуть говорити про найскладніші питання — території. Наша розмова має бути максимально відкритою і спрямованою на те, щоб війна не повторилася", — заявив президент.
Зеленський зазначив, що для проведення референдуму є одна умова.
"Якщо буде реальний компроміс з Росією — всенародний референдум може відбутися через кілька місяців", — поділився президент.
Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський готовий оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на українських і європейських чиновників, які беруть участь у процесі планування.
Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді формують робочу групу, яка повинна оперативно опрацювати питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.
Напередодні стало відомо, що члени ЦВК підготують оглядову презентацію, в якій торкнуться всіх проблем, які є і у виборах під час воєнного стану, і в післявоєнних виборах.
