Стрибки температури, дощі та сніг: коли Україну атакує негода, точна дата

Температура повітря в Україні у найближчі дні буде аномальною.

Погода в Україні 14-15 лютого / фото: УНІАН

Погода в Україні на вихідних цього тижня буде тепла та нестійка через вплив циклонів та атмосферних фронтів. Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

В результаті активізації циклонічної діяльності та надходження теплих повітряних мас з півдня Європи прогнозується мінлива погода з великою кількістю опадів, коливаннями атмосферного тиску, рвучким вітром і туманами.

"Температурний фон суттєво перевищить кліматичну норму, особливо у південній половині України, а найбільш прохолодна погода з переважанням невеликих морозів встановиться у північно-західних регіонах", - зауважив він.

Температурна аномалія / фото: meteoprog

Погода 14 лютого

У суботу у західних областях очікується хмарна погода, місцями з невеликими опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Часом можливий туман. Вночі очікується температура від -2 до +3 градусів, а вдень Кібальчич прогнозує від -1 до +4 градусів, на Закарпатті місцями +5 +7 градусів.

У північних областях місцями очікується невеликий дощ, можливий туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3+2 градусів, а вдень від 0 до +5 градусів.

Вранці та вдень місцями значний дощ очікується у центральних регіонах. Також там можливий туман, а температура повітря триматиметься протягом доби в межах від 0 до +5 градусів.

Погода в Україні 14 лютого / фото: скріншот з meteoprog

На півдні очікуються дощі протягом усієї доби, лише вдень на Одещині переважно без опадів. Подекуди туман. Температура повітря в нічний час становитиме +1+6 градусів, вдень +5+10 градусів.

У східних областях субота буде також дощова, вдень на Харківщині прогнозують значні опади. Подекуди туман. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +1+6 градусів.

Погода 15 лютого

У неділю у західній частині країни вночі прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом, а вдень вже більш значні опади - сніг, мокрий сніг, на Вінниччині з дощем. Температура повітря протягом доби становитиме -5+2 градуси.

На півночі опади у вигляді снігу, місцями з переходом у дощ, очікуються лише вдень та ввечері. Очікується слабка хуртовина, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -10-4 градуси, в денні години -4+1 градус.

Погода в Україні 15 лютого / фото: скріншот з meteoprog

У центральних регіонах вдень пройде дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі -2+3 градуси, вдень підвищиться до +2+7 градусів.

У південній половині України вдень місцями очікується невеликий дощ. Можливий туман, вдень може посилюватися вітер до 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1+4 градуси, вдень +7+12 градусів.

У східних регіонах очікується погода без істотних опадів, лише у другій половині дня на Харківщині пройде невеликий дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі очікується в межах -3+2 градусів, вдень від 0 до +5 градусів.

Погода в Україні до кінця лютого 2026 року — прогноз

Главред писав, що за даними синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні до кінця лютого 2026 року, в цілому, відповідатиме нормі. У більшості регіонів — на 1,5° вище норми.

Середня місячна температура очікується від 4° морозу до 2° тепла в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях, що в межах норми. На решті території країни — температура повітря буде на 1,5° вище норми.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

