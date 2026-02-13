Рус
"Сказала ні": зірка "Дизель Шоу" жорстко висловився про вчинок Яні Глущенко

Христина Трохимчук
13 лютого 2026, 15:59
389
Євген Сморигін засудив вчинок колеги після припинення роботи у "Дизель Шоу".
Євген Сморигін про відхід Яни Глущенко
Євген Сморигін про відхід Яни Глущенко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко, Євген Сморигін

Ви дізнаєтеся:

  • Євген Сморигін дав інтерв'ю Славі Дьоміну
  • Що він сказав про Яну Глущенко

Актор відомого гумористичного "Дизель Шоу" Євген Сморигін дав інтерв'ю Славі Дьоміну, де прокоментував припинення співпраці зі своєю колегою Яною Глущенко. Актор зізнався, що її вчинок викликав у нього обурення.

За словами Сморигіна, відхід актриси став справжньою несподіванкою для всієї команди. Вона не попередила нікого про своє рішення, хоча не мала конфліктів з іншими зірками проекту. Євген припустив, що проблема могла полягати в комунікації Глущенко з продюсерами "Дизель Шоу".

відео дня
Яна Глущенко була зіркою шоу
Яна Глущенко - Дизель Шоу / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Я не знаю, може, у неї були не дуже хороші стосунки з продюсерами. Для мене вона вчинила неправильно по відношенню до акторів. Ми після аварії з Мариною ніколи більше не сварилися. У нас не було сварок і зараз немає. Ми якось разом були. Вона вирішила піти, нікому не сказала. Хоча б попередила", - поділився актор.

Також Євгенія обурила відмова Яни виступити з колективом на концерті на честь 10-річного ювілею "Дизель Шоу". Актриса була заявлена як учасниця, але так і не з'явилася на сцені. Сморигін особисто вмовляв її змінити рішення і виступити разом з колективом.

"Ти на афіші. Відпрацюй концерт. Великий концерт в Україні. Все, що просили. Це ж нормально. Це обов'язок актора. Якщо ти є на афіші, то, може, глядач на Яну йде. Хтось і прийшов на Яну. Вона сказала "ні" різко. Я їй так і написав: "Яно, ти ким хочеш лишиться в моїй пам'яті - нормальною людиною чи егоїстичною?", — згадав актор.

Євген Сморигін
Євген Сморигін — інтерв'ю / фото: instagram.com, Євген Сморигін

Незважаючи на це, зірка "Дизель Шоу" заявив, що не тримає зла на колегу, але з ноткою іронії побажав їй знайти новий поштовх у кар'єрі.

"Я не ображаюся на неї. Я просто зрозумів, що вона може так зробити. Бажаю знайти роботу. Яночко, будь щаслива", — підсумував Євген Сморигін.

Яна Глущенко
Яна Глущенко / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що відомий голлівудський актор Бен Стіллер відреагував на дискваліфікацію українського спортсмена Владислава Гераскевича на Олімпіаді 2026. Вчинок атлета захопив не тільки простих українців, а й зірок світового масштабу.

Також співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками своїм раціоном на день і викликала хвилю питань про корисність такої жорсткої дієти. Основа раціону Наталії Могилевської — усвідомленість і суворий режим, в якому ключову роль відіграє потужний ранковий детокс.

Вас може зацікавити:

Що таке Дизель-шоу?

Дизель-шоу - українське гумористичне скетч-шоу. Перша трансляція відбулася в 2015 році. Всього на телебаченні вже вийшло 9 сезонів шоу (128 епізодів). Під час повномасштабної війни "Дизель-шоу" гастролює з благодійними концертами.

