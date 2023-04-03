"Путін захопить всю Україну": Трамп ляпнув нову дичину щодо війни

45-й президент США Дональд Трамп зробив нову заяву з приводу війни, розв'язаної РФ проти України.
Він видав дивний прогноз про те, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Відео зі скандальною заявою Трампа вже опублікували в Тенета.
В інтерв'ю Fox News один з лідерів Республіканської партії, який претендує на участь у новій президентській гонці, заявив, що російський диктатор Путін нібито зуміє захопити всю територію України.
"Я прекрасно з ним (Ред. – Путіним) порозумівся. Якби я був президентом, Путіну було б набагато краще, тому що він би не вдерся в Україну. Втім, врешті-решт він захопить всю Україну", — додав Трамп.
Раніше Дональд Трамп перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну назвав геніальним визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "Донецької та Луганської республік".
"Я побачив це вчора по телевізору, і я сказав: "це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово", — сказав Трамп 23 лютого, за день але масштабного вторгнення військ РФ в Україну.
Екс-глава Білого дому вважає, що Путін має намір виступити миротворцем.
"Отже, Путін зараз каже:" це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - сказав Трамп.
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