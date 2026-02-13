Долар з євро раптово злетіли: свіжий курс валют на 16 лютого

Робочий тиждень для гривні розпочнеться з ослаблення.

Курс валют в Україні на 16 лютого / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

На понеділок, 16 лютого, гривня дещо ослабла відносно основних іноземних валют. Одночасно подорожчав долар США, євро та злотий. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара США зріс до 43,10 грн/дол., порівнюючи з п’ятницею, 13 лютого (42,99 грн/дол.). Американська валюта подорожчала на 11 копійок.

Євро також здорожча. НБУ встановив курс на рівні 51,13 грн/євро проти 51,03 грн/євро. Європейська валюта підскочила на 10 копійок.

На міжбанківському ринку котирування гривні до долара станом на 13 лютого встановилися на рівні 43,08/43,11 грн/дол., а до євро – 51,16/51,18 грн/євро.

Курс злотого на 16 лютого

Польський злотий подорожчав до 12,13 грн/злотий порівняно з 12,11 грн у п’ятницю. Отже, гривня послабилася на 2 копійки.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Прогноз курсу долара в Україні - що очікувати найближчим часом

Долар на світових ринках знижує тиск на гривню, що вже відображається на внутрішньому валютному ринку. Це означає, що найближчим часом гривня може трохи зміцнитися або залишатися в межах стабільного курсового коридору, зазначила член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

За її словами, на це впливають достатні валютні резерви України та ослаблення долара на глобальному рівні. Якщо не станеться серйозних потрясінь, зокрема проблем з енергопостачанням, гривня залишатиметься стабільною або поступово укріплюватиметься.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на п'ятницю, 13 лютого, гривня дещо зміцнилася відносно основних валют. Долар подешевшав до 42,99 грн, євро - до 51,03 грн, а польський злотий - до 12,11 грн.

Також експерт Тарас Лєсовий зазначив, що валютний ринок України стабілізується завдяки активності аграрного сектора та зниженню попиту імпортерів. З 9 по 15 лютого на курс впливатиме бюджетний фактор. Очікується, що долар на міжбанку коливатиметься в межах 42,75-43,5 грн/дол., а євро - 50-52 грн/євро.

Лєсовий додав, що до 22 лютого різких коливань курсу долара не очікується, а технічні коливання понад 43 грн не впливають на настрої ринку.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

