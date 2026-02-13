В одному з міст України планують посилити контроль електропостачання - деталі

На Полтавщині обговорюють проблеми з енергетикою міста-транзитного вузла.

Кременчук стикається з дефіцитом потужностей / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

У Кременчуці може запрацювати комісія для контролю електропостачання

У місті є кілька критично важливих проблем з електромережами

У місті Кременчук Полтавської області можуть створити тимчасову контрольну комісію для вивчення проблем з електропостачанням, оскільки місто є транзитним вузлом для передачі електроенергії у прифронтові Харківську та Сумську області.

Як повідомило Суспільне, про те, що Кременчук стикається з дефіцитом потужностей, під час засідання постійної депутатської комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності розповів депутат Денис Терещенко.

Крім цього у місті відсутні ремонтні роботи пошкодженого обладнання "Укренерго" і спостерігаються проблеми з перетоками від атомної та гідрогенерації, обмеження для місцевої генерації з боку "Полтаваобленерго".

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Через це члени комісії планують звернутися до міського голови, секретаря міської ради та голів усіх депутатських комісій із пропозицією провести спільне засідання для обговорення ситуації в енергетиці.

Чи може на Полтавщині стати менше відключень світла - думка експерта

Главред писав, що за словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, Полтавщина є серед областей, де ситуація в енергосистемі найскладніша.

Попри усі старання енергетиків у найближчій перспективі не слід очікувати значного поліпшення ситуації з відключеннями. А все тому, що немає можливості перерозподілити електричну енергію через пошкоджені ключові об’єкти системи передачі і розподілу.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадамо, Главред писав, що графіки погодинних відключень світла для населення можуть стати комфортнішими після того, як покращаться погодні умови та почнеться очікуване потепління.

Раніше повідомлялося, що для того, щоб зменшити тривалість відключень світла для населення під час наступного опалювального сезону варто зосередитись на трьох ключових напрямках.

Напередодні стало відомо, що зараз Київ, Одеса, Харків і Кривий Ріг — це найскладніші ділянки електромереж, де ситуація найбільш напружена. Тому повернення Києва до більш-менш нормального режиму істотно не вплине на ситуацію в країні в цілому.

