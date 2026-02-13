Дружина Віктора Павлика вирішила відмовитися від прізвища

Коротко:
Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катя Репяхова зробила несподівану заяву.
Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Зокрема, вона розповіла, що вирішила відмовитися від свого прізвища і перейти на прізвище свого чоловіка - Віктора Павлика.
"Хочу змінити прізвище на чоловіче. Хто це робив пізніше - через 6 років після шлюбу - чи занадто багато клопоту", - цікавиться вона у своїх підписників.
Ві́ктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер групи "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
