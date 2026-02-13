Дружина Віктора Павлика вирішила відмовитися від прізвища

Катерина Репяхова поділилася з підписниками несподіваним рішенням.

https://glavred.net/starnews/zhena-viktora-pavlika-reshila-otkazatsya-ot-familii-10740626.html Посилання скопійоване

Катерина Репяхова прийняла важливе рішення / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Коротко:

На який крок зважилася Репяхова

Як вона тепер зміниться

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катя Репяхова зробила несподівану заяву.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

відео дня

Зокрема, вона розповіла, що вирішила відмовитися від свого прізвища і перейти на прізвище свого чоловіка - Віктора Павлика.

Віктор Павлік і Катя Репяхова разом виховують сина / instagram.com/repyahovakate

"Хочу змінити прізвище на чоловіче. Хто це робив пізніше - через 6 років після шлюбу - чи занадто багато клопоту", - цікавиться вона у своїх підписників.

Катерина Репяхова скоро стане Павлик / Фото Instagram/repyahovakate

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що зрадниця Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співакові Владу Топалову і намагалася отруїти людину, може бути скасована в терористичній Росії.

Раніше також російський актор Федір Добронравов, який підтримує криваве вторгнення РФ в Україну, а також довгий час хворів, зробив рідкісний вихід у світ.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Віктор Павлік Ві́ктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер групи "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред