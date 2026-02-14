Рус
Земля вступає в еру руйнівних кліматичних потрясінь: лякаючий прогноз

Олексій Тесля
14 лютого 2026, 02:50
29
Вимірювання показують: атмосфера утримує все більше тепла, а енергетичний дисбаланс посилюється.
Клімат України
Названо небезпеки зміни клімату / Колаж: Главред, фото: Freepik

Ви дізнаєтеся:

  • Земля нагрівається, і в останні десятиліття цей процес різко прискорився
  • Вимірювання показують: енергетичний дисбаланс посилюється

З моменту промислової революції Земля неухильно нагрівається, і в останні десятиліття цей процес зміни клімату різко прискорився.

Як зазначає Euronews, планета вже фактично вийшла за межу в 1,5°C, позначену в Паризькій кліматичній угоді як критично важливий орієнтир.

Вимірювання показують: атмосфера утримує все більше тепла, а енергетичний дисбаланс посилюється. Причини — накопичення парникових газів і зміни в хмарності, через які Земля гірше відбиває сонячне випромінювання. Короткочасні сплески температури, в тому числі пов'язані з явищем Ель-Ніньо, лише накладаються на довгостроковий тренд.

Вчені попереджають: навіть рік перевищення позначки 1,5°C може означати перехід до стійкого теплішого клімату. Потепління посилює екстремальну спеку, шторми і посухи, а також запускає "петлі" зворотного зв'язку — танення льоду, деградацію лісів і вивільнення вуглецю з мерзлоти, що ще більше прискорює зміни.

Як змінюється клімат: оцінка дослідників

За даними вчених, екстремальні погодні умови, які минулого місяця спровокували масштабні лісові пожежі в Іспанії та Португалії, сьогодні виникають значно частіше через глобальне потепління. Імовірність таких подій зросла приблизно в 40 разів.

Якщо в доіндустріальну епоху подібні поєднання спеки і посухи фіксувалися орієнтовно раз на п'ять століть, то тепер, на тлі активних викидів парникових газів при спалюванні вугілля, нафти і природного газу, вони можуть повторюватися приблизно раз на 15 років.

Раніше Главред писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що спричинило зміну клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б'є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

Про джерело: Euronews

Euronews — провідний європейський цілодобовий інформаційний телеканал, що суміщає відеохроніку світових подій і аудіокоментарів тринадцятьма мовами, крім того, ведеться вечірнє мовлення румунською мовою. Кабельне, супутникове і ефірне мовлення EuroNews охоплює понад 350 мільйонів домоволодінь в 155 країнах світу (у Європі, Африці, Азії, Австралії, Північній і Південній Америці, а також на Близькому Сході). Рік заснування — 1993, пише Вікіпедія.

наука
Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
17:26

В одному з міст України планують посилити контроль електропостачання - деталі

17:17

В одному регіоні України розширили зону примусової евакуації дітей: що відомо

17:15

"Був відчай": Фединчик розкрив, як пережив зраду Наталки Денисенко

16:50

Долар з євро раптово злетіли: свіжий курс валют на 16 лютого

16:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на малюнку сніговика і оленя за 75 с

16:30

Ім'я поза законом: суд постановив повернути "Ісусу Христу" старі дані

16:17

Стюардеса назвала 4 речі, які заборонено робити під час польоту

16:04

Густий туман і ожеледь: синоптики попередили мешканців Харкова про небезпечну погоду

16:04

Новий циклон увірвався до України: синоптики попередили про небезпеку

15:59

"Сказала ні": зірка "Дизель Шоу" жорстко висловився про вчинок Яні Глущенко

