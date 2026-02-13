'Зеленському доведеться діяти': гучна заява Трампа про завершення війни

На думку Дональда Трампа, нібито "Росія хоче укласти угоду".

Дональд Трамп зробив заяву про Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

Трамп заявив, що Зеленському "доведеться діяти"

На думку президента США, нібито "Росія хоче укласти угоду"

Президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському "доведеться діяти, інакше він втратить чудову можливість".

На думку Трампа, "Росія хоче укласти угоду", передає ClashReport.

Таку заяву президент США зробив під час спілкування з журналістами перед Білим домом.

"Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти. Інакше він втратить чудову можливість. Йому потрібно діяти", - сказав Трамп.

Мирний процес зупинився: оцінка аналітика

Політолог Володимир Горбач зазначає, що поточні контакти України, Росії та США мають переважно декларативний характер і не призводять до реальних домовленостей. На його думку, прогрес стримують обмежений формат зустрічей і рівень представництва сторін.

Експерт вважає, що до повноцінного діалогу можна буде перейти тільки при збігу декількох факторів: ослабленні впливу Росії, посиленні зовнішнього тиску і готовності учасників до компромісів. Істотних змін, за його прогнозом, очікувати раніше весни 2026 року не доводиться.

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

