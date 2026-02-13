Густий туман і ожеледь: синоптики попередили мешканців Харкова про небезпечну погоду

Водіїв і пішоходів просять бути уважними та обережними.

13 лютого Харкову присвоїли I рівень небезпеки, жовтий

У Харкові 14 лютого очікується сильний дощ

Сьогодні, 13 лютого, а також у суботу, 14 лютого, в Харківській області прогнозуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомили вРегіональному центрі з гідрометеорології.

"Найближчим часом із збереженням до кінця доби 13 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200-500 м. На дорогах ожеледь", - йдеться в повідомленні. відео дня

Аналогічні метеоявища прогнозують вночі та вранці 14 лютого. Синоптики оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

Водіїв і пішоходів просять бути уважними та обережними.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 14 лютого буде хмарна погода.

"Хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері ослабне", - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний, 1, 7 м/с.

Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть +3° ... +4°. Температура повітря вдень 14 лютого буде +2° ... +4°.

А 15 лютого в Харкові ввечері очікується сильний дощ.

"З ранку і до самого вечора небо в Харкові буде приховане за хмарами. Увечері очікується сильний дощ", - йдеться в повідомленні.

Вітер південний, 1, 6 м/с. Температура повітря вдень 15 лютого буде +1° ... +4°.

Яка буде погода в Україні до кінця зими і на початку весни

За прогнозами провідних метеосистем ECMWF і UK Met Office, до кінця зими снігові фронти в Україні змістяться на північ, тоді як більша частина території країни залишиться без істотних опадів.

Водночас уже в березні синоптики очікують ранньовесняну погоду. Сніг швидко танутиме по всій країні, а опади матимуть переважно локальний характер.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, за прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, 14-15 лютого погоду визначатимуть циклони і теплі повітряні маси з півдня Європи. Очікуються опади, тумани, поривчастий вітер і коливання тиску. Температура буде вищою за кліматичну норму, особливо на півдні.

Також у Полтаві та області 13 лютого очікується хмарна погода з проясненнями, вдень - невеликий дощ, місцями ожеледь. 14 лютого прогнозують хмарну погоду з дощем і місцями туманом, температура - 0...+5°.

Крім цього, на вихідних 14-15 лютого погоду в Україні визначатимуть циклони, повідомила синоптик Наталія Діденко. У суботу циклон з центром над Дніпропетровською областю принесе дощі в східні, південні та частково центральні області, невеликі опади можливі і на заході.

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області. Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

