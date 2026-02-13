Відключення електроенергії 14 лютого в Україні: попередження про нові графіки

Дізнаватися точний час і обсяг відключень за конкретною адресою радять тільки на офіційних сторінках обленерго.

14 лютого по всій Україні діятимуть погодинні відключення

Ситуація в енергосистемі залишається нестабільною і може змінюватися

У суботу, 14 лютого, по всій території України протягом доби — з 00:00 до 24:00 — діятимуть погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів та обмеження потужності для підприємств.

Такі заходи пов'язані з важкими наслідками ракетних і дронових ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури, повідомила прес-служба НЕК "Укренерго".

Енергетики підкреслюють, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною і може змінюватися. Дізнаватися точний час і обсяг відключень за конкретною адресою радять тільки на офіційних сторінках обленерго відповідного регіону.

У компанії також закликали громадян відповідально ставитися до споживання електроенергії: у години подачі світла важливо використовувати її економно.

Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему, яка функціонує в надзвичайно складних умовах після обстрілів.

Де ситуація з енергозабезпеченням найскладніша: думка експерта

Як повідомляв Главред, експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначив, що найважча ситуація зараз спостерігається в прифронтових областях, зокрема в Одеській та Харківській.

При цьому, незважаючи на регулярні удари по столиці, рівень забезпечення Києва відрізняється від більшості інших міст. Хоча в місті також зберігаються труднощі, воно забезпечується необхідними ресурсами краще, ніж багато інших населених пунктів.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що РФ не планує зупинятися у своїх терористичних спробах знищити українську енергетику, яка забезпечує теплом десятки тисяч житлових будинків. Тому найближчим часом можна очікувати новий удар, після якого частина українців залишиться без світла і тепла на якийсь час.

Напередодні стало відомо, що ситуація з відключеннями електроенергії українцям погіршиться. Складні умови триватимуть доти, доки триватимуть сильні морози.

Раніше Юрій Корольчук попередив, що не можна повністю виключати повторення масових відключень світла і системних аварій в Україні в майбутньому.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

