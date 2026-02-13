Відключення електроенергії 14 лютого в Україні: попередження про нові графіки

Ви дізнаєтеся:
- 14 лютого по всій Україні діятимуть погодинні відключення
- Ситуація в енергосистемі залишається нестабільною і може змінюватися
У суботу, 14 лютого, по всій території України протягом доби — з 00:00 до 24:00 — діятимуть погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів та обмеження потужності для підприємств.
Такі заходи пов'язані з важкими наслідками ракетних і дронових ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури, повідомила прес-служба НЕК "Укренерго".
Енергетики підкреслюють, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною і може змінюватися. Дізнаватися точний час і обсяг відключень за конкретною адресою радять тільки на офіційних сторінках обленерго відповідного регіону.
У компанії також закликали громадян відповідально ставитися до споживання електроенергії: у години подачі світла важливо використовувати її економно.
Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему, яка функціонує в надзвичайно складних умовах після обстрілів.
Де ситуація з енергозабезпеченням найскладніша: думка експерта
Як повідомляв Главред, експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначив, що найважча ситуація зараз спостерігається в прифронтових областях, зокрема в Одеській та Харківській.
При цьому, незважаючи на регулярні удари по столиці, рівень забезпечення Києва відрізняється від більшості інших міст. Хоча в місті також зберігаються труднощі, воно забезпечується необхідними ресурсами краще, ніж багато інших населених пунктів.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що РФ не планує зупинятися у своїх терористичних спробах знищити українську енергетику, яка забезпечує теплом десятки тисяч житлових будинків. Тому найближчим часом можна очікувати новий удар, після якого частина українців залишиться без світла і тепла на якийсь час.
Напередодні стало відомо, що ситуація з відключеннями електроенергії українцям погіршиться. Складні умови триватимуть доти, доки триватимуть сильні морози.
Раніше Юрій Корольчук попередив, що не можна повністю виключати повторення масових відключень світла і системних аварій в Україні в майбутньому.
