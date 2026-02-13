Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Шахеди пролітають над будинками: у Києві лунають вибухи

Сергій Кущ
13 лютого 2026, 23:19
310
Станом на 23:15 на лівому березі чутні перші вибухи.
У Києві гуркочуть вибухи
У Києві гримлять вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

В ніч на 14 лютого російські окупанти атакували Київ дронами. У небі над столицею чути перші вибухи.

Як повідомляють моніторингові канали, столицю атакують близько 20 дронів.

Також жителів Києва закликають не ігнорувати тривоги, оскільки Шахеди летять на дуже низькій висоті.

відео дня

"Уважно стежте за рухом БПЛА над Києвом, вони можуть літати низько на рівні житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Станом на 23:15 на лівому березі чутні перші вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що працює система ППО.

Коли може бути новий удар

З'явилася інформація та ознаки, що вказують на ймовірне нанесення удару балістичною зброєю по Києву в найближчі 48 годин.

Як повідомляють моніторингові канали, для удару може бути задіяно близько 25 балістичних ракет 9М723 комплексу "Іскандер" і ракети-обманки РМ-48У.

Шахед
Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні — новини за темою

Як писав Главред, в ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Запорізьку область. Під ударом дронів опинився Вольнянськ. В результаті ворожих обстрілів Запорізького району чотири людини були поранені, серед них — дитина.

Крім того, російські окупанти можуть знову завдати масованого удару по Україні. Одним з основних напрямків атаки може стати Київ. Про це повідомляють моніторингові канали.

Також увечері у вівторок, 10 лютого, Запоріжжя зазнало удару російських безпілотників. Під час оголошеної повітряної тривоги в місті прогриміли вибухи.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Шахеди пролітають над будинками: у Києві лунають вибухи

Шахеди пролітають над будинками: у Києві лунають вибухи

23:19Війна
США готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі: Сибіга заявив про історичний момент

США готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі: Сибіга заявив про історичний момент

22:45Україна
Референдум та зустріч із Путіним: Зеленський назвав вирішальну дату для України

Референдум та зустріч із Путіним: Зеленський назвав вирішальну дату для України

22:25Політика
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

Гороскоп на сьогодні 14 лютого: Терезам - радість, Близнюкам - турботи

Гороскоп на сьогодні 14 лютого: Терезам - радість, Близнюкам - турботи

Кохання увірветься несподівано: яким знакам зодіаку зовсім скоро пощастить

Кохання увірветься несподівано: яким знакам зодіаку зовсім скоро пощастить

Останні новини

23:43

Відключення електроенергії 14 лютого в Україні: попередження про нові графіки

23:19

Шахеди пролітають над будинками: у Києві лунають вибухи

23:10

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

23:03

Чому "трясе" саме Полтавщину: експерт назвав причину частих землетрусів

22:45

США готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі: Сибіга заявив про історичний момент

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
22:42

Салат всього з трьох інгредієнтів: бомбічний рецептВідео

22:25

Референдум та зустріч із Путіним: Зеленський назвав вирішальну дату для України

22:12

Агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні – експерт

22:05

Як розпізнати справді розумну людину: її видають 5 неочевидних ознак

Реклама
21:41

Джастін Трюдо придбав любовне гніздечко для Кеті Перрі

21:13

У Києві екстрено змінюють формат навчання в школах та дитсадках: що треба знати

21:08

Українців відучуватимуть пити: у Кабміні розповіли про план на 3 роки

21:06

Дружина Віктора Павлика вирішила відмовитися від прізвища

20:47

"Зворушливий момент": вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта

20:45

"Зеленському доведеться діяти": гучна заява Трампа про завершення війни

20:27

350 землетрусів сталося в Україні за 3 роки: чи пов'язано це з війною

20:15

Як вимикатимуть світло в Рівному 14 лютого: новий графік для Рівненської області

20:00

Мета визначена: РФ готує ракетний удар по Україні, названо терміни

19:47

Прибирання житла вже ніколи не буде таким, як раніше: топ-5 правил ідеального клінінгу

19:42

"Рухається зі швидкістю равлика": Рютте висміяв армію Путіна

Реклама
19:10

Чому Трамп до весни не вийде з мирних переговорівПогляд

18:59

"Це неприпустимо!": ПриватБанк блокує рахунки військових

18:55

"Штати можуть влупити": прогноз потужного удару США, який переверне РФ

18:44

"Гонка виявилася нервовою": українець вперше в історії став чемпіоном "Формули-4"Відео

18:41

"Тепла вже не побачать": тривожний прогноз відключення батарей у Києві

18:31

Старого світопорядку, заснованого на правах і правилах, більше не існує - Мерц

18:26

Заблокували всюди: скандал з Тодоренко набирає обертів у РФ

18:25

Триває збір заявок на Міжнародну премію з документалістики імені Руслана Ганущака новини компанії

17:47

Ванна буде як нова: як позбутися цвілі у ванній кімнатіВідео

17:35

Чорна цвіль зникне за лічені хвилини: секретна "зброя" ховається в холодильникуВідео

17:26

В одному з міст України планують посилити контроль електропостачання - деталі

17:17

В одному регіоні України розширили зону примусової евакуації дітей: що відомо

17:15

"Був відчай": Фединчик розкрив, як пережив зраду Наталки Денисенко

16:50

Долар з євро раптово злетіли: свіжий курс валют на 16 лютого

16:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на малюнку сніговика і оленя за 75 с

16:30

Ім'я поза законом: суд постановив повернути "Ісусу Христу" старі дані

16:17

Стюардеса назвала 4 речі, які заборонено робити під час польоту

16:04

Густий туман і ожеледь: синоптики попередили мешканців Харкова про небезпечну погоду

16:04

Новий циклон увірвався до України: синоптики попередили про небезпеку

15:59

"Сказала ні": зірка "Дизель Шоу" жорстко висловився про вчинок Яні Глущенко

Реклама
15:57

Як символ сучасної боротьби: яке славетне слово повернула в українську мову війна

15:40

Подешевшали неочікувано: в Україні впали ціни на популярні продукти

15:35

Стрибки температури, дощі та сніг: коли Україну атакує негода, точна дата

15:15

ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталі від Генштабу

15:03

Слова "катишки" не існує в українській мові - як правильно сказатиВідео

14:56

"Без прикрас": Майкл Дуглас готує відверті мемуари про кар'єру та боротьбу з раком

14:14

Коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів - перші деталі

14:04

Що не показують у фільмах про Середньовіччя: правда про гігієну, науку та жінок

14:02

В рази прискорить ріст волосся: який дешевий аптечний засіб варто додавати у шампунь

13:55

Чому 14 лютого не можна лікувати зуби: яке церковне свято

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти