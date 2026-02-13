Шахеди пролітають над будинками: у Києві лунають вибухи

Станом на 23:15 на лівому березі чутні перші вибухи.

У Києві гримлять вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

В ніч на 14 лютого російські окупанти атакували Київ дронами. У небі над столицею чути перші вибухи.

Як повідомляють моніторингові канали, столицю атакують близько 20 дронів.

Також жителів Києва закликають не ігнорувати тривоги, оскільки Шахеди летять на дуже низькій висоті.

"Уважно стежте за рухом БПЛА над Києвом, вони можуть літати низько на рівні житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Станом на 23:15 на лівому березі чутні перші вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що працює система ППО.

Коли може бути новий удар

З'явилася інформація та ознаки, що вказують на ймовірне нанесення удару балістичною зброєю по Києву в найближчі 48 годин.

Як повідомляють моніторингові канали, для удару може бути задіяно близько 25 балістичних ракет 9М723 комплексу "Іскандер" і ракети-обманки РМ-48У.

Як писав Главред, в ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Запорізьку область. Під ударом дронів опинився Вольнянськ. В результаті ворожих обстрілів Запорізького району чотири людини були поранені, серед них — дитина.

Крім того, російські окупанти можуть знову завдати масованого удару по Україні. Одним з основних напрямків атаки може стати Київ. Про це повідомляють моніторингові канали.

Також увечері у вівторок, 10 лютого, Запоріжжя зазнало удару російських безпілотників. Під час оголошеної повітряної тривоги в місті прогриміли вибухи.

