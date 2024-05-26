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У Грузії оголосили про плани щодо Абхазії та Південної Осетії: заява прем'єра

Андрій Ганчук
26 травня 2024, 17:42
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Грузія має намір до 2030 року реалізувати свої плани щодо Абхазії і Південної Осетії, і вступити до ЄС, сказав прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе.
Кобахідзе, Грузія
Кобахідзе нічого не сказав про окупацію територій Грузії Росією / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Главред

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе, який вирізняється випадами на адресу України і вітає "розвиток відносин" із країною-агресором Росією, заявив про намір повернути окуповані російськими військами Абхазію і Південну Осетію.

У своєму акаунті в Х він заявив, що Грузія прагне до 2030 року вступити до Європейського Союзу, до того ж разом з Абхазією і Південною Осетією.

"Наша грузинська мрія - жити в єдиній і сильній Грузії до 2030 року разом із нашими абхазькими та осетинськими братами і сестрами. Єдина і сильна Грузія повинна стати повноправним членом європейської сім'ї у 2030 році!" - підкреслив Іраклій Кобахідзе.

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Про окупацію цих територій Росією Кобахідзе вирішив промовчати.

Зазначимо, в Євросоюзі вже припускали, що Грузія позбудеться статусу кандидата на вступ до ЄС, якщо ухвалить закон про іноагентів. Фактично його вже ухвалено.

Як РФ окупувала Абхазію і Південну Осетію

Російські окупанти контролюють Абхазію з початку 1990-х років. Вони підтримали місцевих сепаратистів і утримують територію.

У серпні 2008 року Москва відправила війська до Південної Осетії. Унаслідок п'ятиденної війни окупанти відторгли регіон від Грузії та проголосили там "республіку". Загинули близько 850 осіб. Близько 120 тисяч людей змушені були стати біженцями.

26 серпня 2008 року на той момент президент РФ Дмитро Медведєв визнав Абхазію і Південну Осетію "незалежними державами".

Цивілізоване світове співтовариство і більшість держав визнають регіони територіями Грузії, окупованими Росією.

Протести в Грузії - головні новини за темою:

У Грузії спалахнули протести в середині квітня після того, як парламент, де більшість депутатів представляють проросійську партію Грузинська мрія, ухвалив у першому читанні законопроєкт про іноагентів. Опозиція Грузії вважає, що він повністю скопійований у Росії.

1 травня парламент Грузії проголосував законопроєкт про іноагентів у другому читанні. У країні продовжилися протести.

Пізніше законопроєкт про іноагентів ухвалили вже у третьому читанні. Президент Саломе Зурабішвілі наклала вето на документ через те, що він не відповідає Конституції. Люди виходили на протести, але їх розганяла поліція.

У чому суть закону про іноагентів у Грузії

Проєкт "Про прозорість іноземного впливу" Грузії часто порівнюють із російським законом "про іноагентів". Відповідно до грузинського законопроєкту, організаціями, які проводять інтереси іноземної сили, є: непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи; мовники; власники ЗМІ, джерелом понад 20% від загального доходу якого протягом календарного року є "іноземна сила".

Одним із спірних положень законопроєкту є стаття, згідно з якою Мін'юст Грузії може провести моніторинг для "виявлення організації, яка проводить інтереси іноземної сили або для перевірки виконання будь-якої вимоги" закону. Підставою для моніторингу може стати письмова заява, яка є доносом.

Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитись від затвердження законопроєкту, повторно внесеного на розгляд до парламенту. Торік документ відкликали після двох днів масових протестів та зіткнень демонстрантів із силовиками.

15 квітня скандальний закон почав розглядати парламент: під час обговорення побилися депутати. Опозиція побоюється, що ухвалення закону зашкодить євроінтеграції Грузії.

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