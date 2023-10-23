Там вже всі готуються: РФ перемістить кораблі з Криму в окуповану частину Грузії

В Абхазії готуються приймати кораблі в місті Очамчире. Там вже поглиблюють дно та займаються реконструкцією портової інфраструктури.

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РФ готується до переміщення кораблів в Абхазію / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Російські окупанти вивели з Криму частину кораблів та перемістили їх до Новоросійська. Але його порт не може вмістити всі кораблі, тому РФ хоче перемістити їх на окуповану частину Грузії. Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Росіяни готують до прибуття кораблів порт в місті Очамчире в Абхазії.

"Росіяни там провели днопоглиблювані роботи, десь зробили реконструкцію портової інфраструктури, для того, щоб забезпечити там базування військових кораблів. Але це, знову ж таки, буде невелике (місце – Главред)", – сказав Скібіцький. відео дня

Кремль віддав такий наказ після серії ударів та спецоперацій Сил оборони України в Криму. Тепер окупанти розуміють, що війна прийшла на територію Криму".

"Наша задача – повністю звільнити окупований Крим. Ми від неї не відступимось. Для цього необхідно знищити окупаційне угруповання, яке там знаходиться", – додали в ГУР.

Першочерговими цілями в Криму залишають кораблі-ракетоносії, які окупанти застосовують для ударів "Калібрами" по Україні.

Удари по Чорноморському флоту РФ

Україна почала нову серію атак на Чорноморський флот біля Криму і Севастополя. Це сталося після того, як РФ заявила про "вихід" з "зернової угоди" і почала погрожувати ударами по цивільних судах.

Після цього стало відомо про те, що РФ відводить кораблі ЧФ до Новоросійська. Проте ворог все ще тримає у морі корабельне угруповання в 12 одиниць, яке розташоване у районі від східного Криму до Новоросійська.

Це призводить до того, що можливості окупантів падають. Окупанти вже кілька місяців займаються переміщенням кораблів, підводних човнів і штабної інфраструктури Чорноморського флоту РФ в Новоросійськ.

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