Третя світова війна почалася з вторгнення РФ у Грузію у 2008 році - Данілов

Конфлікт в Ізраїлі став наслідком загарбницької війни РФ проти України, і він буде не останнім.

https://glavred.net/ukraine/tretya-mirovaya-voyna-nachalas-s-vtorzheniya-rf-v-gruziyu-v-2008-godu-danilov-10509871.html Посилання скопійоване

Олексій Данилов заявив, що вторгнення РФ у Грузію стало початком Третьої світової війни / Колаж: Главред, фото: РНБО, mk.ru

Третя світова війна розпочалася ще 2008 року, коли країна-агресор Росія вторглася до Грузії. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов і додав, що конфлікт в Ізраїлі - не останній, який сколихне світ найближчим часом.

За його словами, третя світова перебувала у "охолодженому стані".

"Третя світова війна почалася в 2008 році, коли РФ напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (Третя світова, - ред.) перебувала в такому охолодженому стані. Зараз перейшла в активну, гарячу фазу" , – сказав Данілов в ефірі телемарафону.

відео дня

Секретар РНБО вважає, що конфлікт в Ізраїлі став наслідком загарбницької війни проти України.

"Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом спостерігатимемо з вами. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився", - додав Данілов.

На його думку, світові лідери розуміють цей процес, тому зараз найголовніше "поставити крапку, щоби війна не розповзлася".

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов нещодавно заявив, що світова спільнота досить швидко наближається до глобальної війни (на кшталт Третьої світової).

"Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які на перший погляд здаються регіональними, крім України, але всі вони пов'язані між собою одними й тими ж країнами, які залучені до цих процесів. Тож я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни", – сказав він.

Як повідомляв Главред, політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що війна на Близькому Сході навряд чи стане поштовхом до розгортання Третьої світової . Якщо такий масштабний конфлікт і трапиться, то вищим є ризик того, що почнеться він з України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.