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"Грузія та Молдова автоматично впадуть": Жданов назвав наслідки програшу України

Анна Ярославська
25 січня 2024, 09:31
Напад на країни Балтії є для диктатора Путіна оптимальним сценарієм, вважає Олег Жданов.
Олег Жданов, Владимир Путин
Олег Жданов вважає, що Путін може спробувати відновити СРСР / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив ризики того, що в разі програшу України у війні російський диктатор Володимир Путін почне відновлювати СРСР шляхом окупації пострадянських держав.

За його словами, Грузія та Молдова автоматично впадуть, якщо Україна програє війну.

"Я думаю, що ці країни просто мовчки підпишуть документи про свою згоду на окупацію. Вони здадуться без бою. Путін же ще перед початком повномасштабного вторгнення в Україну заявив, що інтереси Росії - це сфера інтересів колишнього Радянського Союзу, яка поширюється на Східну Європу та пострадянський простір", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

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Жданов розповів про настрої Грузії.

"Люди там трохи обурені, є бродіння в плані спроб патріотизму. Однак у ділових колах приймають політику Тбілісі на зближення з Москвою та їх, схоже, не бентежить, що в один момент Грузія може просто стати суб'єктом РФ. У Грузії, з одного боку, бояться, а з іншого - не проти такого сценарію. Газ від Росії вони отримують, а, крім цього, в країну прибули росіяни, які не хочуть воювати з Україною, платять за проживання та привезли з собою тверду валюту", - зазначив військовий експерт.

Що стосується Молдови, то її збройні сили і спецслужби перебувають у жалюгідному стані.

"У країні багато проросійськи налаштованих громадян, а якщо буде розгойдування в Придністров'ї, ситуація лише погіршиться", - сказав він.

На думку Жданова, напад на країни Балтії є для Путіна оптимальним сценарієм.

"Він може бути реалізований шляхом перерізання Сувалкського коридору в результаті вторгнення з Білорусі", - вважає військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України в США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий заявив, що Росія може напасти на одну з країн Балтії - Естонію. У такий спосіб Путін хоче продемонструвати неможливість НАТО швидко реагувати на подібні ситуації.

Тим часом країни Балтії - Латвія, Литва та Естонія - готуються до відбиття потенційної військової агресії Росії. Вони побудують бетонні оборонні лінії, щоб захистити свої території. Такі укріплення мають допомогти затримати противника на кордоні та дати час союзникам прийти на допомогу.

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війна в Україні Олег Жданов новини України та світу війна Росії та України
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