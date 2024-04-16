У Грузії - протести через закон про "іноагентів": сталися бійки зі спецназом

Протести відбуваються в умовах розгляду грузинським парламентом закону про іноагентів у першому читанні.

https://glavred.net/world/v-gruzii-protesty-iz-za-zakona-ob-inoagentah-proizoshli-potasovki-so-specnazom-10558346.html Посилання скопійоване

Протести в Грузії 16 квітня 2024 року - всі подробиці на Главреді / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Перед парламентом Грузії другий день поспіль проходить акція протесту проти закону про "іноагентів", який повністю дублює однойменний російський закон. Увечері, 16 квітня, у Тбілісі почалися сутички із силовиками.

Як повідомляє "Эхо Кавказа", демонстранти скандували "Раби!", спостерігалося велике скупчення спецпризначенців біля входу в парламент. До протестувальників приєдналася опозиція.

У руках громадян помітили прапори Грузії та Євросоюзу, люди незадоволені проросійським курсом влади.

відео дня

У чому суть закону про іноагентів у Грузії Проєкт "Про прозорість іноземного впливу" Грузії часто порівнюють із російським законом "про іноагентів". Згідно з грузинським законопроєктом, організаціями, що проводять інтереси іноземної сили, є: непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи; мовники; власники ЗМІ, джерелом більш як 20% загального доходу якого протягом календарного року є "іноземна сила". Одним зі спірних положень законопроєкту є стаття, згідно з якою Мін'юст Грузії може провести моніторинг для "виявлення організації, що проводить інтереси іноземної сили, або для перевірки виконання будь-якої вимоги" закону. Підставою для моніторингу може стати письмова заява, яка, по суті, є доносом. Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитися від затвердження законопроєкту, повторно внесеного на розгляд до парламенту. Минулого року документ відкликали після двох днів масових протестів і зіткнень демонстрантів із силовиками. 15 квітня скандальний закон почав розглядати парламент: під час обговорення побилися депутати. Опозиція побоюється, що ухвалення закону зашкодить євроінтеграції Грузії.

Трохи згодом спецпризначенці витіснили мирних мітингувальників від заднього входу в парламент. Проти учасників акції, імовірно, застосували сльозогінний спрей. Серед постраждалих - представник опозиції, лідер партії "Гірчі - більше свободи" Зураб Джапарідзе.

За інформацією ЗМІ, є затримані, серед них один із лідерів партії "Лело" Іраклій Купрадзе.

Мітингувальники залишалися і на проспекті Руставелі, перед будівлею парламенту.

Обговорення закону про "іноагентів" продовжиться в парламенті Грузії завтра, 17 квітня.

Протести в Грузії 16 квітня - дивіться відео:

Грузія і Україна на тлі війни

Грузія була серед країн, які відмовилися запровадити проти Росії санкції у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Гарібашвілі виправдовувався - мовляв, це погано позначиться на економіці країни.

А на прохання Києва допомогти Україні з боєприпасами керівник правлячої фракції обурено відповів, що Київ нібито хоче "втягнути Грузію у конфлікт".

За численними свідченнями ЗМІ, Тбілісі може допомагати режиму Кремля обходити обмеження, в тому числі на імпорт товарів подвійного призначення. Хоча грузинська влада це гаряче заперечує.

У вересні 2023 року прем'єр Грузії знову зробив гучну заяву - мовляв, українське ГУР причетне до підготовки перевороту. У МЗС України цю маячню, звісно ж, спростували.

Кризу у відносинах України і Грузії посилило і те, що Тбілісі фактично відкрив повітряний простір для росіян. Зближення Тбілісі і Москви дратує не тільки Київ, а й громадянське суспільство Грузії. Наприклад, на антиурядових протестах навесні 2023 року багато громадян носили українську символіку і співали український гімн.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред