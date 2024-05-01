Грузія зробила крок до схвалення закону про "іноагентів": У Тбілісі готуються до протесту

На вулицях столиці Грузії вже збираються протестувальники.

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Громадяни протестують проти російського закону / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Грузинська влада проголосувала у другому читанні та зробила останній крок до остаточного схвалення скандального законопроєкту про "іноагентів", який за своїми основними положеннями про обмеження роботи ЗМІ є аналогією російського закону.

Про рішення парламенту повідомляє Радіо Свобода. "За" проголосували 83 депутати, "проти" - 23. До остаточного прийняття законопроєкт ще має пройти третє фінальне читання.

Водночас грузинські медіа інформують про збір протестувальників під парламентом. Територію вже оточили сили поліції.

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У мережі, зокрема, публікують кадри, як стверджується, протестувальників на моторолерах. Також біля самого парламенту журналісти нарахували "тисячі" мітингувальників.

Протести в Грузії - останні новини

Перед парламентом Грузії знову спалахнули протести проти закону про "іноагентів", який повністю дублює однойменний російський закон. Увечері, 16 квітня, у Тбілісі почалися сутички із силовиками.

Грузія була серед країн, які відмовилися запровадити проти Росії санкції у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Гарібашвілі виправдовувався - мовляв, це погано позначиться на економіці країни.

За численними свідченнями ЗМІ, Тбілісі може допомагати режиму Кремля обходити обмеження, в тому числі на імпорт товарів подвійного призначення. Хоча грузинська влада це гаряче заперечує.

У вересні 2023 року прем'єр Грузії знову зробив гучну заяву - мовляв, українське ГУР причетне до підготовки перевороту. У МЗС України цю маячню, звісно ж, спростували.

У чому суть закону про іноагентів у Грузії Проєкт "Про прозорість іноземного впливу" Грузії часто порівнюють із російським законом "про іноагентів". Відповідно до грузинського законопроєкту, організаціями, які проводять інтереси іноземної сили, є: непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи; мовники; власники ЗМІ, джерелом понад 20% від загального доходу якого протягом календарного року є "іноземна сила". Одним із спірних положень законопроєкту є стаття, згідно з якою Мін'юст Грузії може провести моніторинг для "виявлення організації, яка проводить інтереси іноземної сили або для перевірки виконання будь-якої вимоги" закону. Підставою для моніторингу може стати письмова заява, яка є доносом. Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитись від затвердження законопроєкту, повторно внесеного на розгляд до парламенту. Торік документ відкликали після двох днів масових протестів та зіткнень демонстрантів із силовиками. 15 квітня скандальний закон почав розглядати парламент: під час обговорення побилися депутати. Опозиція побоюється, що ухвалення закону зашкодить євроінтеграції Грузії.

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